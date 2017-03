FRANCESCA CHILLEMI / Si racconta da Silvia Toffanin (Verissimo, puntata 11 marzo)

FRANCESCA CHILLEMI, L’ATTRICE OSPITE SU CANALE 5: PER LEI MOMENTI DIFFICILI DOPPO MISS ITALIA (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Tra poche ore su Canale 5 viene mandata in onda una nuova ed appassionante puntata della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti presenti c’è anche la nota attrice italiana Francesca Chillemi reduce dal successo ottenuto con la quarta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, andata in onda sulle frequenze di Rai 1. Secondo alcune anticipazioni pubblicate sul web da varie portali, la Chillemi nel salotto della Toffanin ha parlato non solo dei prossimi impegni in ambito professionale ma anche dell’ambito privato spaziando a 360 gradi. L’attrice ha raccontato l’ascesa della propria carriera partita dopo la vittoria a Miss Italia: “Questo lavoro è stata inaspettato, bello ma faticoso. Ho preso molte porte in faccia e ci sono stati momenti in cui ho pensato di lasciar perdere. C’è stato un periodo della mia vita in cui mi sentivo molto giudicata e i provini per diventare attrice andavano tutti male. Incontravo persone fantastiche, ma anche persone dirette”.

FRANCESCA CHILLEMI, L’ATTRICE OSPITE SU CANALE 5: CARRIERA (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel luglio del 1985. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nel 2003 a soli 18 anni allorché decide di prendere parte al concorso di bellezza più amato e seguito: Miss Italia. Una straordinaria avventura che l’ha vista vincere ricevendo la corona da una vera leggenda come Claudia Cardinale. La vittoria a Miss Italia spalanca alla Chillemi le porte del mondo della moda ma anche della recitazione. Nel 2014 è protagonista di due episodi della fortunata fiction Un medico in famiglia. Passano alcuni anni prima di ottenere un ruolo in pianta stabile nella serie Carabinieri per complessivi 28 episodi. Nel 2009 ha esordito sul grande schermo nella pellicola Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante e Checco Zalone ma è in tv che si consacra come attrice: recita in Notte prima degli esami ’82, Che Dio ci aiuti, La figlia del capitano, La Bella e la Bestia e quindi in Braccialetti rossi.

