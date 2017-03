FEDERICA CARTA CRITICATA DA MORGAN, "GRAFFIERÀ" COME VUOLE DI FRANCESCO? (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Federica Carta, considerata una delle favorite di Amici di Maria De Filippi, è stata presa di mira da Marco Castoldi, in arte Morgan: l'esibizione di "Questo piccolo grande amore", registrata mercoledì, non è affatto piaciuta al nuovo coach del talent show, che l'ha definita priva di emozioni. Scoppiano le prime polemiche e non siamo ancora al Serale di Amici 16: il giudizio di Morgan è destinato a far discutere e, infatti, il dibattito è già cominciato sui social network. In settimana la cantante ha fatto ascoltare "Black sole sun" a Di Francesco, che ha apprezzato l'interpretazione dell'allieva. L'insegnante ha inviato, però, l'allieva ad essere più aggressiva vocalmente, perché convinto che abbia le unghia per graffiare un po' quando è il momento giusto. Il docente di Amici 16 non ha escluso l'ipotesi di assegnarle brani più "spinti" per spingerla ad urlare e a oltrepassare quei limiti che finora tende a rispettare.

FEDERICA CARTA: COSA HA FATTO LA SCORSA SETTIMANA (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Cosa è accaduto sabato scorso per Federica Carta? La promettente cantante di Amici 16 avrebbe dovuto partecipare al duello con Shady per la seconda prova, ma ha preferito restare in panchina. Inutili i tentativi di Maria De Filippi di convincerla ad esibirsi: la conduttrice del talent show le ha spiegato che i professori ritenevano che dovesse esibirsi, viste le sue prove, ma l'allieva non cambia idea, neppure quando Rudy Zerbi le chiede di cantare. Boosta, invece, è d'accordo con la scelta di Federica, mentre Braga si schiera con Zerbi. Di Francesco e Moro non prendono posizione, preferendo lasciare la decisione alla diretta interessata. Nessun passo indietro da parte di Federica, al cui posto viene dunque scelta Giada. Quest'ultima però viene a sua volta sostituita da Michele, visto che è prevista una sua esibizione in un'altra prova. I fan di Federica Carta, dunque, non hanno avuto modo sabato scorso di sentir cantare la talentuosa allieva di Amici.

