GEMMA GALGANI / Riavvicinamento con Giorgio Manetti? (Verissimo, puntata 11 marzo)

GEMMA GALGANI, LA PROTAGONISTA DEL TRONO OVER OSPITE SU CANALE 5: RIAVVICINAMENTO CON GIORGIO? (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Quest’oggi su Canale 5 va in onda il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa puntata che si preannuncia più interessante che mai c’è anche un volto noto per gli appassionati di Uomini e donne: Gemma Galgani. La protagonista del trono over si racconta a 360 gradi nel salotto della Toffanin parlando della sua esperienza nel programma e della sua attuale situazione in amore. A tal proposito secondo quanto apparso sul porta web della rivista Novella 2000, sembra che ci sia stato un clamoroso riavvicinamento tra Giorgio Manetti e la stessa Gemma Galgani. Nell’articolo viene ricordato come la Galgani sia stata l’assoluta protagonista della puntata trasmessa lo scorso mercoledì per via delle sue disavventure con Michele D’Ambra e delle tante critiche arrivate da Tina Cipollari. In suo soccorso è arrivato Giorgio Manetti che ha rimarcato: “Gemma, mi dispiace per le cose che hanno detto su di te, vere o non vere. Non devi preoccuparti, ricordati quello che ti dicevo: quello che non ti uccide di fortifica. Tina non ti vuole male”.

GEMMA GALGANI, LA PROTAGONISTA DEL TRONO OVER OSPITE SU CANALE 5: LE ANTICIPAZIONI (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Gemma Galgani è tra gli ospiti di questa puntata del rotocalco Verissimo. In attesa di gustare l’intervista integrale realizzata da Silvia Toffanin e quindi conoscere alcune verità sulla sua vita sentimentale, vi segnaliamo una serie di anticipazioni che stanno rimbalzando in queste ore sul web. In particolare Galgani ha parlato, secondo quanto riportato da TvZap.kataweb.it, del suo amore per Giorgio Manetti evidenziando: “Quello con Giorgio è stato un grande amore, come un regalo di Natale inaspettato che mi ha fatto sentire una ragazzina alla prima cotta. Penso di averlo amato contro tutto e tutti e per lui ho superato ogni tipo di barriera. Il rapporto non era equo poiché io ero innamoratissima ma lui mi dava un po’ per scontata. A giugno però ho scritto a Giorgio chiedendogli scusa per la modalità con cui lo avevo lasciato. Nella lettera mi sono messa in discussione, avendo il coraggio di riprovarci e mettendo da parte l’orgoglio, ma lui è stato irremovibile, distaccato e lontano”.

