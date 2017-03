GIADA PILLONI/ Tra alti e bassi si avvicina il verdetto: andrà al serale? (Amici 11 marzo 2017)

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 11 MARZO 2017) - Il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici di Maria De Filippi, sta per proseguire con la fase serale che inizierà sabato 25 marzo 2017. I ragazzi fremono ed, allo stesso tempo, iniziano a preoccuparsi con il timore di non riuscire a passare al serale. In questo articolo parleremo di una concorrente in particolare, una cantante, che nel suo percorso ha avuto sia alti che bassi ma che comunque è riuscita ad arrivare al cuore delle persone. Facciamo riferimento a Giada Pilloni: la cantante sarda che non ha studiato canto, ma ha dimostrato di avere delle doti canore uniche. L'unica cosa su cui è possibile obiettare è il fatto che non si sia esibita spesso, anzi si può dire che rispetto ai suoi compagni ha cantato poco e niente. Nel suo percorso all'interno della scuola si è esibita nella sfida contro Federica, senza alcun esito positivo, e la stessa cosa è accaduta quando si è scontrata con l'amica e collega Elisa Vismara. La sua esibizione più bella, secondo il nostro modesto parere, è quella in cui ha cantato una canzone intitolata Youth, nella quale ha iniziato a cantare inginocchiata per terra: quell'esibizione è stata molto intensa. Nonostante questo sembra che i professori non la gradiscano molto, tanto che Giada ha perso anche quando si è trovata di fronte la cantante Shady. Solo ultimamente sembra che i docenti di canto la stiano rivalutando.

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: UN GIUDIZIO SEMPRE UN PO ALTALENANTE (AMICI, 11 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata andata in onda il quattro marzo è riuscita a strappare il consenso di quasi tutti i professori, cantando contro la nuova arrivata Serena. Alcuni professori hanno sostenuto Serena illogicamente dato che, oggettivamente, quest'ultima non ha fatto un'ottima performance. Giada è stata più brava, soprattutto a livello interpretativo, rispetto a Serena che sembrava la brutta copia al femminile di Vasco Rossi! Alla fine l'importante, per Giada, è che sia riuscita ad arrivare alla maggioranza dei professori: Giada merita attenzione perché ha talento da vendere, tutto il pubblico da casa se ne è accorto! In seguito alla sfida contro Serena, Giada è andata di fronte la commissione per sostenere l'esame di accesso al serale. In quell'occasione ha cantato Almeno tu nell'universo, bellissima canzone di Mia Martini, non riuscendo ad ottenere l'unanimità da parte della commissione intera. Giada sabato si è comunque stupita dato che sapeva di non avere l'unanimità, ma non pensava di riuscire ad ottenere così tanti consensi, nel senso che da alcuni professori non si aspettava un giudizio positivo.

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: L'ESIBIZIONE DI MIA MARTINI (AMICI, 11 MARZO 2017) - Giada è un fenomeno della natura quando si ci mette! Riesce sempre a trasportare chi la ascolta, ad emozionarsi e ad emozionare gli altri. Anche se bisogna dire che è un pensiero comune che in inglese trasmetta sicuramente di più: l'ultima esibizione sulle note di Mia Martini, in questo senso, non ci ha convinti del tutto però sicuramente Giada è giovane ed ha tanto tempo davanti per migliorare. Se volete sapere cosa le succederà non vi resta che seguire il pomeridiano di Amici questo pomeriggio, nel frattempo facciamo a Giada un grosso in bocca al lupo!

GIADA PILLONI, LA CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 11 MARZO 2017): CONVINCERA' TUTTA LA COMMISSIONE? - Nella puntata di questo pomeriggio ci aspettiamo che Giada continui ad impegnarsi, come ha sempre fatto, ed a perseverare nel suo percorso. Siamo sicuri che, anche se non riuscirà a convincere tutta la commissione di canto, uno dei direttori artistici la noterà e la vorrà con se in squadra perché non è possibile perdersi un talento del genere!

© Riproduzione Riservata.