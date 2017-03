GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS/ L’attrice tirerà fuori la sua tenacia? (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, UN FREESTYLE LENTO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle 2017 dello scorso sabato, la coppia formata da Giuliana De Sio e Maykel Fonts - che saranno protagonisti anche oggi, in prime time, per il terzo appuntamento - ha affrontato diverse emozioni: nella clip di presentazione della settimana l'attrice si confida e confessa di aver sofferto molto per i giudizi negativi dell'intera giuria, che non si è risparmiata nulla. Da Canino alla Lucarelli, la tecnica Carolyn e Mariotto, le battute e le opinioni sono state pungenti e Giuliana è rimasta particolarmente ferita, per la sua sensibilità. Sempre durante la clip, la De Sio dimostra di avere un forte attacco di panico proprio durante le prove con il suo maestro ballerino: anche Milly Carlucci, la conduttrice, è spaventata e sorpresa dal terrore della concorrente, che prova timore di non ricordare i passi e un senso generale di fortissimo disagio psicologico. Nonostante queste difficoltà, il freestyle lento sulle note di Back to Black di Amy Winehouse risulta un ballo nettamente migliore della settimana precedente: la coreografia, toccante e appassionata, viene ben percepita questa volta dalla temibile giuria. Guillermo Mariotto ne apprezza la sensualità e l'intesa tra i due, Carolyn l'impegno e la Lucarelli nota un certo cambiamento dell'attitudine più leggera e serena. Sandro Mayer biasima l'attrice di essere stata troppo negativa e drammatica nella reazione della prima performance: la concorrente replica dicendo di avere una forte sensibilità e si impegna ad essere meno emotiva. Il giudizio finale è di 25 punti e, grazie anche al voto da casa, la coppia può proseguire la gara.

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, SUPERA LE SUE PAURE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Giuliana De Sio nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2017 è riuscita a superare le paure iniziali e interpretare meglio la coreografia, muovendosi bene e con un approccio appassionato: le doti di attrice giocano a suo favore, come il fisico asciutto e leggero. La concorrente dovrà mettere da parte l'emotività molto accentuata e lavorare sodo con il suo maestro, se vorrà avere soddisfazioni e successo nella gara. Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle Giuliana De Sio dovrà affrontare altre sfide e altri tipi di ballo: gli appassionati del programma si aspettano che l'attrice tiri fuori le unghie e la tenacia tipiche di una donna con gli attributi, come è conosciuta dal pubblico che da anni la segue e la apprezza negli innumerevoli film e fiction di cui è protagonista. Forza Giuliana!

