GUILLERMO MARIOTTO/ Il più severo nel varietà di Rai 1 (Ballando con le stelle, 11 marzo 2017)

GUILLERMO MARIOTTO, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Guillermo Mariotto giudice a Ballando con le Stelle: dall'11 marzo ritorna in televisione il giudice più cattivo di sempre. Dopo una seconda puntata al veleno, con la lite tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli e gli zero assoluto a pioggia di Guillermo Mariotto, nuovo appuntamento con il varietà di danza di Rai Uno. Questa sera in prima serata dalle 21.30 Guillermo Mariotto e gli altri giudici saranno armati di paletta per giudicare le nuove esibizioni degli aspiranti ballerini della corte di Milly Carlucci. Riusciranno i danzatori alle prima armi a conquistare il favore del terribile Guillermo? Lo stilista ricorrerà a nuovi voti sotto la sufficienza? Ci saranno altre polemiche tra giurati e artisti in gara? Lo scopriremo l'11 marzo dalle 21.30, sempre su Rai Uno.

GUILLERMO MARIOTTO, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI VOTI (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Nella seconda puntata di quest'anno di Ballando con le Stelle abbiamo visto il solito Guillermo Mariotto: sarcastico, menefreghista, politicamente scorretto, a volte perfino ingiusto, il designer ha giudicato le performance con la tradizionale cattiveria di sempre. Bocciata Alba Parietti, bocciata Anna Galiena, bocciata perfino la direttrice di giornale Anna Larosa, che da grande professionista si è messa in discussione sfidando i commenti del web: tutti i vip sono stati massacrati da Guillermo Mariotto, uno dopo l'altro. Ma dopo una sfilza di zero, a difendere la categoria e a vendicare l'onore offeso di tutti i ballerini di questa edizione ci ha pensato Oney Tapia che ha consegnato a Guillermo un mazzo di carciofi. Ben gli sta. I social network sono divisi: se uno zoccolo duro di utenti di Facebook e Twitter apprezza i commenti malefici di Guillermo, sempre più fan e followers chiedono un cambio di passo del guru dello stile, fin troppo stantio ormai nel rimandare tutti i concorrenti in gara a settembre. Insomma, poteva andare bene alle prime edizioni, ma ora vogliamo qualcosa di nuovo da Guillermo Marotto.

GUILLERMO MARIOTTO, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: SARA' PIU' CLEMENTE CON I CONCORRENT? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Guillermo Mariotto è molto severo, intransigente, a tratti davvero troppo: negli anni ha dispensato numerosi zero assoluto per i vari concorrenti senza tenere minimamente in conto che di fronte non ha ballerini professionisti ma artisti chiamati a intrattenere il pubblico in studio e da casa. Certo, la proverbiale cattiveria di Guillermo Mariotto fa ascolti, ma dopo tante edizioni il copione ripetuto pedissequamente edizione dopo edizione ha iniziato a stancare anche i fan più sfegatati di Ballando con le stelle e ad annoiare i nuovi. Di base non si capisce in virtù di quale preparazione tecnica, lo stilista sia così puntiglioso nell'esame delle performance: Guillermo Mariotto non sa ballare e non conosce neanche i fondamentali delle varie discipline. E il pubblico questo lo sa: sui social network fiocanno insulti e critiche al direttore della maison Gattinoni per questa dicotomia di fondo. Diciamocela tutta: è diventato schiavo del suo personaggio. Al punto tale che lo stesso Mariotto ha annunciato che sarà più tenero con i concorrenti. Speriamo sia la volta giusta.

GUILLERMO MARIOTTO, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: COME GIUDICHERA' IL ''BALLERINO PER UNA NOTTE''? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle rivedremo Guillermo Mariotto in azione: nuove gag esilaranti, nuovi giudizi al vetriolo, nuovi colpi di scena. Tanta attesa per il giudizio dello stilista sul ballerino per una notte, l'astrologo Paolo Fox: cosa penserà Guillermo Mariotto del suo stile di ballo? Paolo Fox riuscirà ad addolcire il cattivissimo designer di Gattinoni? E chi si beccherà una zero da Guillermo in questa nuova puntata? Lo scopriremo questa sera, dalle 21.20 su Rai Uno in compagnia di Milly Carlucci e il cast di Ballando con le Stelle.

