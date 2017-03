Giulia Calcaterra/ Lasciata dal fidanzato con un sms al manager: ma oggi manda un video a Verissimo...

Giulia Calcaterra, il fidanzato Diego Dario manda un video a Verissimo per la fidanzata: è ancora amore, ecco cos'è accaduto! - Colpo di scena a Verissimo: nel corso dei Giri di Valzer della puntata di oggi 11 marzo non è mancata la parentesi sull'Isola dei Famosi e in particolare sull'ultima eliminata Giulia Calcaterra. Poche settimane fa è piombata sull'ex velina una brutta notizia che la stessa Alessia Marcuzzi le ha poi comunicato in diretta: il fidanzato Diego Dario ha deciso di lasciarla a causa dell'eccessiva vicinanza a Simone Susinna. La stessa Calcaterra ha stentato a credere alla cosa ma oggi proprio a Verissimo viene chiarito cosa è davvero accaduto: il fidanzato di Giulia aveva realmente deciso di lasciarla mentre era all'Isola dei Famosi e per di più comunicandolo con un messaggio al suo manager. Oggi però il ragazzo sembra aver cambiato idea e, anzi, a Verissimo invia un video nel quale non solo incoraggia Giulia Calcaterra - che la scorsa settimana è stata eliminata dal gioco tramite televoto - ma assicura che il suo amore è saldo. Un vero e proprio colpo di scena visto che la storia sembrava ormai un capitolo chiuso per sempre: come prenderà però tutta questa situazione la bella Giulia una volta tornata in Italia? Non ci resta che attendere martedì per scoprirlo in diretta su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.