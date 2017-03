INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO/ Su Iris il film diretto da Elio Perti

INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è il film in onda su Iris oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 21:00. Una pellicola dal genere drammatica, thriller e politica che è stata diretta da Elio Perti nel 1970 ed è stata prodotta dalla casa cinematografica Vera Film. Nel cast sono presenti grandi firme del cinema italiano come Gian Maria Volontè, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Salvo Randone, Orazio Orlando e Arturo Dominici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo a Roma, il capo della sezione omicidi della Polizia, meglio noto a tutti come il dottore, viene designato quale nuovo dirigente del comando della Questura. L’uomo però proprio quel giorno si macchia del più terribile degli omicidi, ammazza barbaramente la sua amante, una donna di nome Augusta Terzi proprio nel suo appartamento che si trova in via del Tempio, 1. Iniziano allora tutta una serie di flashback che mostrano il controverso e particolare rapporto che legava i due amanti. Augusta infatti era una sorta di ossessione per il funzionario, in quanto lo costringeva a raccontarle dei dettagli particolarmente osceni e violenti in cui il suo lavoro l’aveva portato ed inoltre voleva che abusasse del suo potere per ottenere dei vantaggi personali. A mandare su tutte le furie però il funzionario era quando Augusta per provocarlo gli raccontava della sua relazione con un giovane ragazzo rivoluzionario. Tuttavia, nonostante egli si occupi da una vita di omicidi e sa come le prove siano importanti e decisive, inizia a disseminare il luogo del delitto di prove, così poi quando i suoi colleghi si trovano a svolgere le indagini inizia a depistarli, alcuni li ricatta anche. Nonostante tutto però il dottore si sente forte della posizione che occupa e sembra anche mostrare una certa arroganza di fronte a chi prova a sospettare della sua verità di pensiero e di azione. L’unico però che è in qualche modo testimone di quanto successo è lo studente anarchico anch’egli amante di Augusta che però decide di non denunciarlo per poterlo poi ricattare nel momento opportuno. Questo convince sempre più il dottore a dover autodenunciarsi e così dopo aver scritto una lettera di confessione la consegna ai suoi colleghi. Poi si ritira a casa in una sorta di arresti domiciliari in attesa che i suoi superiori gli impongano la giustizia che merita, ma tuttavia quando gli inquirenti arrivano in casa sua il finale non viene svelato ma lasciato completamente in sospeso.

