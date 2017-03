ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12, Nancy Coppola si scaglia contro Eva Grimaldi (Oggi, 11 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED 12: NANCY COPPOLA SI SCAGLIA CONTRO EVA - I naufraghi hanno fatto i conti ancora una volta con una notte di pioggia, nel corso della quale, naturalmente, non sono mancate le polemiche. Nancy Coppola, svegliata da Eva Grimaldi in maniera intenzionale, è arrivata al limite e, stremata dalla scarsità di cibo e dalla convivenza forzata, ha scelto di aspettare le prime ore del mattino per dire la sua agli altri naufraghi. "Oggi dico ciò che mi sta bene e non mista bene", ha detto la cantante, che ha accusato gli altri concorrenti di non avere rispetto per il suo riposo. In particolare la Coppola si è scagliata contro Eva Grimaldi, che ha risposto agli attacchi con ardore. I concorrenti, però, sono stati costretti ben presto a mettere da parte tutti i loro contrasti a causa della prova ricompensa, che li ha portati lontani dalla loro routine per consentirgli di ottenere del cibo. La sfida, che si è rivelata molto impegnativa, non ha messo del tutto fine ai contrasti fra Nancy coppola e gli altri naufraghi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED 12: LA PROVA RICOMPENSA - I concorrenti dell'Isola dei famosi 2017 si sono confrontati con la prova ricompensa, nel corso della quale la produzione ha dato loro otto minuti di tempo per creare delle piramidi umane e recuperare un totem. Le ricompense, contenute in una serie di casse di legno, hanno portato i naufraghi a mangiare una serie di cibi particolarmente appetitosi, il tutto fra un intervallo e l'altro della gara. Eva Grimaldi ha cercato sin da subito di mettere il cibo da parte, nascondendolo nella scollatura del suo top, ma è stata rimproverata da Stefano Bettarini, che le ha spiegato che questo gesto è contrario al regolamento. Con la pancia piena e il morale risollevato, i naufraghi hanno fatto ritorno sull'isola della caccia, dove hanno condiviso i loro racconto con Rocco Siffredi, che ha inoltre ricevuto un tenero abbraccio da parte di Malena. L'attore ha parlato con Nancy degli degli atteggiamenti degli altri concorrenti, soprattutto di Samantha e Giulio, che Aa suo dire avrebbero dato vita a una "strategia precisa" che però non piace a nessuno.

© Riproduzione Riservata.