IVAN ZAZZARONI/ Sempre corretto, mai una nota fuori posto (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

IVAN ZAZZARONI, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: SEMPRE CORRETTO, MAI UNA NOTA FUORI POSTO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Ivan Zazzaroni giudice a Ballando con le stelle 2017: dallo sport al ballo, Ivan non delude mai. Tutto pronto per la terza puntata dello show di danza di Rai 1, in programma questa sera, sabato 11 marzo dalle 21.20. Nella prima puntata di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni si è divertito molto a giudicare l'esibizione del ballerino per una notte, Roberto Mancini, ex attaccante di serie A, oggi allenatore. Ivan e Roberto si conoscono ormai da anni vista la passione in comune per il calcio e questo ha offerto a Zazzaroni lo spunto per divertirsi un po' con i commenti sul Mancio. Chissà come giudicherà la performance del ballerino per una notte, l'astrologo Paolo Fox: Ivan lo conosce personalmente e ha promesso al pubblico che Paolo Fox riserverà tante sorprese. Nel resto della puntata di sabato scorso, come sempre, Ivan si è comportato in modo corretto: particolarmente affascinato dalle donne, le attrici Martina Stella e Anna Galiena, il giudice sportivo è stato largo di maniche, assegnando anche degli otto come voti. Mai una nota fuori posto, mai una polemica: Ivan è davvero un gentiluomo nella giuria del programma di Milly Carlucci. Anche Ivan, ha un preferito quest'anno: è Kseniya Belousova, top model russa dalla bellezza mozzafiato che riesce, ogni sabato, a stupire i giurati con la sua eleganza sulla pista da ballo. Zazzaroni si è sbilanciato dicendo che Kseniya è una delle potenziali vincitrici dell'edizione 2017 di Ballando con le stelle e le ha assegnato un voto molto alto.

IVAN ZAZZARONI, DOTATO DI IRONIA E PROFESSIONALITÀ (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Ivan Zazzaroni in tanti anni da giurato a Ballando con le stelle, si è molto ammorbidito: il presentatore sportivo ha cambiato filosofia, esprimendo giudizi molto più pacati e rispettosi dei concorrenti in gara. Zazzaroni, 59 anni, sposato da sette anni, sembra aver trovato un equilibrio familiare che gli permette di essere più sereno anche a Ballando con le stelle. Non ha una preparazione tecnica in danza ma è riuscito a comprendere i fondamentali, in modo tale da poter giudicare le performance. Sicuramente l'aspetto che a Ivan interessa maggiormente è l'interpretazione: è attento all'intensità della coreografia, a quanto i danzatori vip si immedesimano nel balletto, alla loro esibizione anche da attori. Nei voti è un tantino tirato ma accompagna ogni giudizio con ironia e professionalità: non si accanisce mai con i concorrenti e affronta il suo ruolo di giudice con leggerezza e simpatia. Promosso a pieni voti.

IVAN ZAZZARONI, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: CHE GIUDIZI DARÀ? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - La terza puntata di Ballando con le stelle andrà in onda questa sera, sabato 11 marzo, dalle 21.30 su Rai 1. Ritroveremo Milly Carlucci e Ivan Zazzaroni, ormai in un ruolo che edizione dopo edizione diventa sempre più suo. Il giornalista sportivo passa dai campi di calcio alla pista da ballo con nonchalance, sempre con rispetto e misura: se Selvaggia Lucarelli è eccessiva, Guillermo Mariotto è volubile, Zazzaroni è equilibrato e coerente. Un punto fermo nel cast di Ballando con le stelle. Una delle sue armi è l'autoironia: anche quando gli haters su Facebook lo prendono in giro, il giornalista sportivo non replica mai serioso, al contrario scherza e gioca, consapevole che Ballando con le stelle è un programma di intrattenimento per famiglie, destinato a strappare risate, non ad alimentare polemiche.

