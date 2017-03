Il Segreto tutti felici e contenti a Cuba, lontano da Francisca? (Anticipazioni spagnole e italiane)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL RITORNO DI MARIA CHIARISCE TUTTO - Le indagini di Donna Francisca relativa alle sorti di Aurora e Beltran apriranno un grande punto interrogativo: sarà proprio la giovane ricercatrice ad occuparsi del nipote a Parigi o avrà una soluzione alternativa affinché lui cresca con l'amore di una vera famiglia? Chi di voi non vuole conoscere spoiler relativi a questa vicenda si fermi qui, per chi invece è curioso di sapere cosa accadrà in futuro segnaliamo che sarà il breve ritorno di Maria a Puente Viejo a chiarire tutto. La moglie di Gonzalo, infatti, si presenterà nel suo paese d'origine dopo aver scoperto che la madre è stata arrestata, in circostante molto strane. Sarà lei, infatti, a dichiararsi colpevole per la morte di Sol, anche se in realtà proteggerà il vero assassino Severiano il bello. Si tratterà di un ricatto necessario per evitare che l'ex amante informi Donna Francisca che la figlia è viva e si trova a Cuba in compagnia di moglie, figlia e anche nipote! Sarà la stessa Maria, inoltre, ad informare madre, padre, nonno e familiari di voler tornare a Cuba per raggiungere Gonzalo, Esperenza e Beltran! Chi meglio dei figli di Pepa potranno crescere il nipotino come un proprio figlio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: NUOVO BACIO PER HERNANDO E CAMILA - Quali sono i sentimenti di Camila per il complicato marito Hernando? Dovremo attendere la puntata de Il Segreto di oggi per scoprire se la signora Dos Casas deciderà di intraprendere una relazione con Elias dopo il bacio scambiato con lui. Eppure, nonostante il chimico abbia le sue ragioni nel ritenere che il rivale stia nascondendo qualcosa, la cubana si sentirà in colpa e metterà le cose in chiaro, confermando di voler dare una possibilità al suo matrimonio. Dalle parole, passerà velocemente anche ai fatti, cercando di avvicinarsi al marito, nonostante gli abbia rovinato l'inaugurazione della profumeria. Camila avrà con lui un nuovo approccio fisico, scambiando con Hernando il secondo bacio appassionato dopo il suo arrivo a Puente Viejo. Nel primo caso il marito l'aveva respinta affermando che nulla di tutto ciò dovrà ripetersi in futuro. Accadrà lo stesso anche in questa nuova situazione? O finalmente, dopo avere confessato di essersi innamorato della moglie, Hernando deciderà di darle una possibilità?

