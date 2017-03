Isola dei Famosi 2017/ Caso Eva Grimaldi? Stefano Bettarini interviene dalle Honduras: ecco tutta la verità

Isola dei Famosi, Eva Grimaldi e la frase incriminata: è tutto truccato? Parla Stefano Bettarini direttamente dalle Honduras - L'Isola dei Famosi è truccata? È questa la domanda sorta dopo la diretta di martedì scorso, durante la quale uno scambio di battute tra Nancy Coppola ed Eva Grimaldi ha sollevato un polverone. "Quando vai via?" chiede la cantante, "Il 28" risponde l'attrice e Striscia La Notizia nota (così come molti telespettatori) e manda in onda in un suo servizio. Il 28 è proprio giorno di diretta e quindi tutto tornerebbe, ma si tratta davvero della prova che sull'Isola è già tutto deciso? A metterci una pezza arriva Stefano Bettarini nel corso della diretta tenuta dal giornalista Gabriele Parpiglia. Di frente alle domande che inevitabilmente riguardano questa delicata faccenda, Stefano Bettarini direttamente dalle Honduras non riesce a stare in silenzio e decide di intervenire e chiarire la questione. "Cag**e, loro sanno che il 28 è l'ultima puntata da qui" sbotta l'inviato dell'Isola dei Famosi, che spiega che il 28 non è prevista alcuna partenza e, per questo, nessuno avrebbe potuto dire di andare via in quel giorno. Infatti Bettarini ci tiene ancora a specificare: "Comunque chi arriverà in finale parte il 31". Stefano è il primo a mettere bocca su una situazione della quale si parla ormai da giorni e che continua a far discutere; arriva infatti un primo chiarimento sulla questione e sicuramente anche martedì prossimo arriveranno nuove spiegazioni, ma basteranno a convincere il pubblico che l'Isola dei Famosi non è truccata?

