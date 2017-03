LA RAPINA PERFETTA/ Su Rai 4 il film con Jason Statham

LA RAPINA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - La rapina perfetta è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller e drammatica dal titolo originale The Bank Job: è stata diretto da Roger Donaldson ed interpretata da Jason Statham e Saffron Burrows. La pellicola narra la storia realmente avvenuta di una strepitosa rapina in banca accaduta a Londra nel 1971, anche se il filone di narrazione seguito dal film è solo ipotetico. Questo perché le autorità dell'epoca non riuscirono in realtà ad identificare i colpevoli. Una delle ipotesi più accreditate è che il caso venne insabbiato perché i personaggi coinvolti erano di primaria importanza. Il film la rapina perfetta è uscito nelle sale cinematografiche britanniche nel febbraio del 2008. Nel nostro Paese è stato invece pubblicato direttamente in DVD dal gennaio del 2010. Per quanto riguarda gli incassi la pellicola ha ottenuto un grandioso successo sia a livello nazionale che internazionale. Nel Regno Unito ha incassato 30 milioni di dollari ed a livello globale circa 34 milioni di dollari. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA RAPINA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Terry, venditore d'auto squattrinato e Martine, giovane modella, si accordano per organizzare una rapina alla Banca situata a Baker Street. Lo scopo di Terry è quello di riuscire a sanare tutti i suoi debiti e donare una nuova vita alla sua famiglia. Il progetto prevede la realizzazione di un tunnel sotterraneo che permetta alla banda di raggiungere il caveau della banca. In realtà, chi ha commissionato realmente la rapina ha come unico obiettivo quello di recuperare alcune foto scomode di un membro della famiglia reale contenute in una cassetta di sicurezza che appartiene ad un rivoluzionario di colore noto come Michael X. In realtà, Martine è stata assoldata dai servizi segreti. In cambio la fedina penale della donna verrà ripulita. Il mega colpo va incredibilmente a buon fine. Solo a rapina terminata Terry e gli altri della banda capiranno il vero motivo del furto. Oltre alle foto compromettenti nella cassetta di sicurezza viene anche rinvenuto un taccuino contenente le annotazione dei poliziotti messi a stipendio da Lew Vogel, il più grande proprietario di locali a luci rosse di Londra. Gli interessi in ballo sono troppo grandi ed i componenti della banda realizzano di essere in grave pericolo.

© Riproduzione Riservata.