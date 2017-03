LUPIN III - TUTTI I TESORI DEL MONDO/ Su Italia 1 il film diretto da Hidehito Ueda

LUPIN III - TUTTI I TESORI DEL MONDO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Lupin III - Tutti i tesori del mondo è il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 22.55. Una pellicola d'animazione che è stata realizzata in Giappone nel 2004, per la regia di Hidehito Ueda. Nel film d'animazione, i personaggi protagonisti sono Lupin, che riceve la voce di Roberto Del Giudice, Mine, che è doppiato da Alessandra Korompany e Zenigata, che ha come doppiatore Rodolfo Bianchi. La pellicola non è da considerarsi una prima visione. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LUPIN III - TUTTI I TESORI DEL MONDO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Lupin è senza alcun dubbio il ladro più famoso del mondo. Nel corso della sua carriera ha rubato vari tesori. Il suo bottino, Lupin l'ha nascosto in un posto che nessuno conosce. Il tesoro del ladro però non è al sicuro, in quanto c'è un delinquente molto conosciuto che vuole entrare in possesso della sua intera collezione. L'uomo in questione si chiama Malchovich. Il criminale a sua volta è inseguito da una ragazza, che, seppur giovane, fa già la ladra ed ha compiuto numerosi furti. Questa donna è figlia di Cat, un'ex amante di Lupin. La giovane purtroppo non è più in vita, in quanto è stata assassinata da Malchovich. Lupin ad un certo punto crede anche di essere il padre della figlia di Cat, anche se questa problematica rimane un mistero e non viene risolta. Il ladro deve scontrarsi perciò con il criminale Malchovich. Quest'ultimo, nelle ricerche del tesoro di Lupin, si fa aiutare da un amico, che si chiama Brian Murphy. Ad un certo punto, Malchovich sembra aver trovato la collezione del ladro più famoso del mondo, ma non riuscirà ad impadronirsene. Lupin infatti si reca in un paese di una nazione europea. In questo posto ci sono tutti gli oggetti che ha rubato nel corso della sua esistenza. Il ladro vorrebbe distruggere tutta la sua collezione, ma non sa se compiere questo folle gesto. Prima di compiere qualsiasi azione, l'uomo decide di confrontarsi con tutti i componenti della sua banda. I suoi amici quindi comunicano a Lupin che se costui vuole che la sua collezione non cada nelle mani di Malchovich, deve assolutamente distruggerla. Lupin dunque decide di preparare una bomba molto potente. Con questo ordigno riduce in mille pezzi il suo tesoro. In questo modo il ladro fa in modo che questi oggetti non cadano nelle mani di alcuni criminali indegni e senza scrupoli. A questo punto Zenigata si mette sulle tracce di Murphy. Costui è il vice direttore dell'Interpol. Non appena Zenigata scopre che l'uomo è un corrotto e che è il socio di Malchovich, fa arrestare Brian. Murphy in questo modo smette di collaborare con i vari criminali e finisce finalmente in prigione.

