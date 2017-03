Lo Strego / Primo allievo al Serale di Amici 16: "Finalmente sarò più rilassato" (oggi 11 marzo 2017)

LO STREGO, IL PRIMO ALLIEVO AL SERALE: "FINALMENTE SARÒ PIÙ RILASSATO" (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Una settimana da incorniciare per Nicolas Burioni, in arte Lo Strego: non è solo il primo concorrente ad accedere al Serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha vinto un premio importante: si è aggiudicato una borsa di studio con la quale potrà perfezionare la sua arte. L'allievo ha vinto la sfida con Rosario e, dunque, ha vinto un corso di perfezionamento del valore di 35 mila euro. La messa in palio di una borsa di studio non rappresenta una novità all'interno di Amici, ma si tratta della prima volta nella quale viene assegnata prima del Serale del talent show di Maria De Filippi. Su Lo Strego si è espresso Stefano De Martino, il veterano di Amici: «Ha saputo giocare bene le sue carte. E quella spavalderia che gli viene contestata, conoscendolo, a volte è un modo per mascherare una profonda timidezza» ha dichiarato ai microfoni di "Amici Stories", il programma dedicato da Radio 105 al talent.

LO STREGO, COSA HA FATTO LA SETTIMANA SCORSA (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Sabato scorso è stata assegnata la prima maglia verde e a indossarla è stata Lo Strego: nell'ultimo speciale di Amici il cantante ha vinto la sfida ed è diventato così il primo allievo di quest'anno ad accedere al Serale del talent show. Lo Strego ha sfidato Serena De Bari, Rosario Canale e Mike Bird. Ha interpretato "La costruzione di un amore", "L'impiegato" e "Vita tranquilla". Il produttore discografico Brando ha assegnato la vittoria a Lo Strego in tutte e tre le sfide, così dunque il cantante di Amici è volato al serale. «Sono contento, dopo tante fatiche è un bel traguardo, ora finalmente sarò più rilassato» ha dichiarato il primo allievo promosso all'atto finale di Amici 16. E al Serale porterà i tre brani che ha scritto: con "La costruzione di una more" mostra la sua parte più intimista, con "L'impiegato" racconta una storia che l'ha toccato molto da vicino, senza dimenticare "Vita tranquilla".

© Riproduzione Riservata.