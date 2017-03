MADAGASCAR 2/ Su Italia 1 il film d'animazione doppiato da Ale e Franz

Il film è in onda su Italia 1 in prima serata

MADAGASCAR 2, IL FILM N ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Madagascar 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione prodotta dalla Dreamworks è stata diretta da Eric Darnell e Tom McGrath e rappresenta il sequel di Madagascar. Il doppiaggio di Madagascar 2 in lingua originale è stato curato dagli stessi attori del primo film. Per quanto riguarda la versione italiana, Ale e Franz hanno doppiato Alex e Marty in entrambi i film. Per Gloria e Melman è avvenuto invece un cambio di doppiatori tra il primo ed il secondo film. In Madagascar 2 Fabio De Luigi e Michelle Hunziker hanno ceduto il posto a Chiara Colizzi e Roberto Gammino. Madagascar 2 è ricco di citazioni cinematografiche. Vediamone alcune: Quando i protagonisti del film si trovano sull'aere, Alex il leone nota Mortino fermo sull'ala della aereo. Questa scena rappresenta una chiara evocazione di un episodio della saga di Ai confini della realtà-Incubo ad alta quota, altra citazione è rivolta al personaggio di Money Island, Guybrush Threepwood, un'altra allusione cinematografica è dedicata invece al film Il pianeta delle scimmie di cui viene riproposta una scena in un dialogo tra Skipper ed una scimmia. Ma ecco nel dettaglio la tramadel film.

MADAGASCAR 2, IL FILM N ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film racconta le avventure dei simpatici animali che abitano lo zoo di Central Park a New York. Nel secondo sequel della saga si scopriranno le vere origini di Alex il leone, figlio di Zuba e Florrie. Prima di essere catturato da alcuni bracconieri il piccolo Alex viveva assieme alla suo branco in Kenya. Durante i dieci anni trascorsi nello zoo di New York assieme ai suoi amici Melman, Marty e Gloria, il giovane leone dimentica totalmente quali siano le sue vere origini. Dopo il naufragio in Madagscar della nave container che conteneva Alex ed i suoi amici ospiti dello zoo, i pinguini riescono a riparare l'aereo precipitato sull'isola. Gli animali lasciano finalmente il Madagascar ma dopo poche ore di volo l'aereo precipiterà nel bel mezzo del Kenya. Dopo un iniziale litigio tra i quattro protagonisti ed i pinguini, tutti assieme decidono di avvicinarsi ad una colonia di animali presente nella savana. Ben presto Alex troverà la sua famiglia. Scontrandosi con il maschio alfa della colonia di leoni riconoscerà il lui suo padre.

© Riproduzione Riservata.