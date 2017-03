MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA/ Nuovo look per il rugbista (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

MARTIN CASTROGIOVANNI CON SARA DI VAIRA, IL SUO NUOVO LOOK, IL VIDEO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Nella prima serata di Rai 1 va in onda una nuova puntata, la terza, del talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci. Tra le coppie in gara in questa edizione che sta maggiormente conquistando l’attenzione pubblica c’è senza dubbio quella composta dall’ex rugbista italiano Martin Castrogiovanni e la ballerina professionista Sara Di Vaira. Una coppia che sta facendo della simpatia la propria arma migliore come dimostrano il grande seguito che stanno ottenendo sui social. Nel corso della settimana l’ex rugbista ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un divertente video girato dalla propria partner Sara Di Vaira nel quale si vede Castrogiovanni andare in giro con un vestitino da donna di colore rosso nel backstage del programma facendo impazzire le costumiste e soprattutto facendo divertire la stessa Di Vaira. Clicca qui per vedere il video con il nuovo di look del concorrente.

MARTIN CASTROGIOVANNI CON SARA DI VAIRA, UN CHARLESTON DA 34 PUNTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Nella puntata andata in onda lo scorso sabato l’ex rugbista Martin Castrogiovanni è stato l’ultimo ad esibirsi con un Charleston. Al suo fianco la ballerina professionista Sara Di Vaira che ha provato a guidarlo in tutti i vari passaggi della loro esibizione. Una coreografia nella quale è ancora una volta la simpatia a farla da padrone con Martin che in un passaggio di fatto si presenta nelle vesti di Bud Spencer nel corso del film Altrimenti ci arrabbiamo ed in un altro prova ad emulare il caratteristico passo che ha reso celebre in tutto il mondo Michael Jackson. Qualche sbavatura c’è stata ma comunque i giudici hanno dato una buona valutazione complessiva della sua performance ed in particolare con Mariotto che ha rimarcato: “Puoi insegnare la leggerezza alla Parietti”. Zazzaroni ha dato un 6 come del resto Canino, 7 per Smith e Mariotto mentre la Lucarelli arriva ad un 8 per complessivi 34 punti.

MARTIN CASTROGIOVANNI CON SARA DI VAIRA, IL RUGBISTA IN NETTA CRESCITA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - La coppia composta dall’ex rugbista della nazionale italiana Martin Castrogiovanni e la ballerina Sara Di Vaira tra uno scherzo ed un altro rischiano di essere la vera sorpresa di questa edizione di Ballando con le stelle. Infatti, i due hanno dimostrato di poter contare oltre che sulla simpatia anche su un certo tasso tecnico che sembra essere in costante miglioramento. Martin sta lavorando tantissimo seguendo alle lettere i dettami che le sta dando Sara ed i risultati si sono visti nel Charleston proposto alla seconda puntata. Facendo due calcoli si è passati dai 22 punti della prima puntata ai 34 di quella della seconda trasformando il 4 della Lucarelli addirittura in un 8. Considerando l’indubbio appeal che il rugbista ha sugli utenti dei social e più in generale sul pubblico italiano, questa coppia rischia seriamente di diventare una mina vagante per la vittoria finale.

