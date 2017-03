MARTINA STELLA E SAMUEL PERON/ La costola rotta non ferma l’attrice (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, IL SUO BALLO CON COSTOLA ROTTA HA CONQUISTATO TUTTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Questa sera ritorna l’appuntamento su Rai 1 con la trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotta da Milly Carlucci con il prezioso supporto di Paolo Belli e di Valerio Scanu con quest’ultimo che si sta occupando della postazione social. Tra le coppie in gara in questa edizione c’è anche quella composta dall’attrice Martina Stella e dal ballerino professionista Samuel Peron volto noto della trasmissione. Martina Stella nel corso di quest’ultima settimana si è messa particolarmente in luce per la sua eccezionale performance presentata lo scorso sabato dove è stata tra i migliori nonostante abbia dovuto fare i conti con un brutto problema fisico ed ossia una costola incrinata. Questo ha fatto in modo che l’attrice diventasse la principale protagonista del momento tant’è che molti la inseriscono tra i possibili vincitori finali.

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, UN BALLO TUTTO ‘ROTTO’ (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Nella puntata andata in onda lo scorso sabato 4 marzo l’attrice Martina Stella si è presentata al centro del palco con tanto di tutore e lamentando un pesante problema di natura fisica avendo una costola incrinata. Il regolamento consente in questo genere di occasioni di poter restare fermi durante l’esibizione per circa 40 secondi con il partner che arricchisce la perfomance con una coreografia adatta al caso. Alla fine il ballo che la stessa Martina Stella ha definito ‘tutto rotto’ è piaciuto ai giudici con la Smyth che rimarcato: “Meno male che era legata!” mentre Canino ha fatto notare come “Lei sembrava in una prova a sorpresa in cui bisognava ballare legata. Ha ballato meglio lei legata di molti altri”. Ci sono stati voti molto alti per lei tra cui spicca l’8 da parte di Guillermo Mariotto. Tra l’altro per la Stella la puntata si è trasformata in trionfo nel momento in cui la giuria le da il tesoretto di 48 punti che le ha permesso di balzare al comando della classifica.

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, GRANDE COMBATTIVITÀ (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - L’attrice romana Martina Stella è la vera sorpresa di queste prime puntate di Ballando con le stelle 2017. L’artista ha dimostrato sotto la ferrea guida di Samuel Peron di avere le caratteristiche adatte per potersi esprimere in un’arte complessa e tecnica come la danza. Nonostante il brutto infortunio occorso che probabilmente avrebbe tramortito chiunque, la protagonista della fiction Amore pensaci tu, ci ha messo grande voglia di fare e di combattere arrivando ad ottenere risultati che probabilmente nemmeno lei sperava. Tuttavia l’infortunio alla costola rappresenta un pesante punto interrogativo sul proseguo del suo cammino a Ballando in quanto potrebbe limitare le sue prove e quindi di conseguenze non rendere le sue performance eccezionali sotto il profilo tecnico. Già questa sera vedremo come ha lavorato in settimana.

