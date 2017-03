MASTERCHEF 2017/ Il vincitore Valerio intervistato da Selvaggia Lucarelli: mi hanno proposto di fare panini

MASTERCHEF SELVAGGIA LUCARELLI INTERVISTA VALERIO - Sul Il fatto quotidiano una intervista della blogger Selvaggia Lucarelli al vincitore dell'ultima edizione di Masterchef, Valerio, che in finale ha sbaragliato la concorrenza di Cristina e quella di Gloria, che con lui si sono giocate la finalissima del concorso di cucina televisivo. Interessante scoprire, dalla prima domanda, che il programma viene registrato a luglio e in pratica mandato in onda otto mesi dopo e infatti Lucarelli chiede al vincitore come si fa a tenere nascosta al mondo una vittoria così importante: "E' facile finché non comincia il programma" risponde Valerio "perché nessuno sa che vi hai preso parte. Ma diventa durissima, aggiunge, "quando comincia perché tutti ti chiedono come è andata a finire". Valerio ha solo 18 anni, ma la sua passione per la cucina è tutt'altro che un hobby, ci tiene infatti a far sapere che lui non è "un bamboccione", quei giovani cioè che non lavorano e neanche lo cercano preferendo farsi mantenere dia genitori. Racconta di aver cominciato a cucinare seriamente a 15 anni, prestissimo, quando i suoi coetanei preferiscono giocare a pallone. E' stato aiutato dal destino, in quanto in seguito a un incidente era rimasto fermo per sette mesi senza poter far nulla: l'unica cosa che gli è venuta in mente di fare è stata mettersi a cucinare. Un passatempo all'inizio, una passione poi. Ammette di essere vittima dell'esaltazione della vittoria, andando a controllare spesso su facebook quanti lice ottengono adesso le sue fotografie (circa 2500).

MASTERCHEF SELVAGGIA LUCARELLI INTERVISTA VALERIO - Nel corso dell'intervista, Selvaggia Lucarelli cerca di carpire quanti più segreti possibili. Ad esempio quando ha cominciato a guardare in televisione il programma: "sempre" risponde il neo vincitore "sin dalla prima edizione". Tra i concorrenti che gli sono piaciuti di più cita Spyris, Nicolò, Aida e Stefano. Vincitore di Masterchef, ma non è un esperto in ogni tipo di piatti, ammette. Ad esempio i dolci, la cosa che gli riesce meno bene. Il motivo? "I dolci sono rigidi, non puoi cambiare le dosi mentre nel salato si può sperimentare di più", spiega. Con il suo stile tipicamente gossiparo, Selvaggia Lucarelli vuole sapere se nel residence dove abitavano lui e Ghedini, molto frequentato da fotomodelle, abbiano combinato qualcosa con le ragazze: "Purtroppo no" confessa, anche se ammette di averci provato, ma loro gli hanno sbattuto la porta in faccia (e meno male, commentiamo noi). Ma se avessero capito che erano concorrenti di Masterchef, aggiunge, li avrebbero fatti entrare: con questo programma si cucca, dice, e ne sta approfittando. Selvaggia Lucarelli insiste sul gossip chiedendo perché Gloria, finalista, sia risultata così antipatica nel corso della trasmissione: pensava solo a vincere e non a fare amicizie, risponde Valerio. E adesso? "Mi piacerebbe lavorare nella cucina di Barbieri, che gli ha proposto uno stage e ne è felicissimo, dice. Invece ha ricevuto anche proposte inaccettabili per uno che ha vinto un programma come Mastercherf: fare panini un un pub di Rimini, ad esempio. Non farò mai il kebbabaro 2.0 dice concludendo la conversazione.

© Riproduzione Riservata.