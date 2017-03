MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6, anticipazioni: dopo Carlo Cracco arriva una donna? (Oggi, 11 marzo)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI: AL POSTO DI CARLO CRACCO ARRIVA UNA DONNA? – La settima edizione di Masterchef Italia si farà anche senza Carlo Cracco, la star della giuria del talent show culinario. Carlo Cracco, infatti, ha deciso di lasciare Masterchef Italia lasciando così un posto vuoto nella giuria che, nella prossima edizione, dovrà scegliere il nuovo Masterchef. Chi affiancherà, dunque, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo? Al momento non si sa ancora da quanti chef sarà formata la giuria della settima edizione di Masterchef Italia. Inizialmente, infatti, i giudici del talent show erano solo tre a cui, poi, nel corso delle stagioni, si è aggiunto Cannavacciuolo. La sensazione, però, è che Carlo Cracco possa essere sostituito. Il primo nome è quello di Alessandro Borghese ma la produzione potrebbe sorprendere e puntare su una donna. Bruno Barbieri, nel frattempo, nel guardare alla prossima edizione del talent senza Carlo Cracco ha dichiarato: “Con Carlo è un arrivederci non un addio, se entrasse donna sarebbe un’idea bella tosta, ma io in MasterChef Junior ho già lavorato con la mamma di Joe (Bastianich ndr), mi son trovato benissimo”. “Per noi cambia poco anche se rimaniamo in tre, certo se trovassero la persona giusta. Sarebbe bello per esempio se si liberasse Gordon (Ramsay ndr)”, ha aggiunto Bastianich.

