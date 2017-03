MIKE BIRD / Accederà al serale trai i bianchi o i blu? (Amici 2017, oggi 11 marzo)

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEL TALENT: NEL SERALE NELLA SQUADRA BIANCA (AMICI 2017, OGGI 11 MARZO) – Su Canale 5 va in onda un’altra puntata del talent Amici 2017 condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti in lizza per un posto nel serale c’è il cantante Mike Bird, nome d’arte di Michele Merlo. Un concorrente di ottime capacità che secondo le anticipazioni che stanno rimbalzando in queste ore sul web e nel mondo dei social, sarebbe riuscito ad ottenere la tanto agognata e desiderata felpa simbolo dell’accesso nella fase più importante del programma della De Filippi. Nello specifico il giovane vicentino sarebbe riuscito ad ottenere il si da parte di Morgan. La scelta sarebbe stata fatta nella puntata registrata in questi giorni ma che andrà in onda soltanto il prossimo sabato 25 marzo. Mike Bird farà dunque parte della squadra dei bianchi assieme a Shady Fatin Cherkaoui, ad Oliviero, Lo Strego e Sebastian Melo Taveira. Ricordiamo che la squadra dei bianchi è guidata dallo stesso Morgan con il supporto di Boosta e Alessandra Celentano.

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEL TALENT: IL SUO PERCORSO (AMICI 2017, OGGI 11 MARZO) – Dunque stando alle anticipazioni che stanno rimbalzando in rete, il giovane Mike Bird sarebbe riuscito ad ottenere la felpa della squadra dei bianchi. Eppure nell’ultima puntata trasmesso sabato 4 marzio, Bird non era apparso in grandissima forma avendo la peggio nella sfida con Lo Strego per decisione del giudice esterno il produttore Brando. Il 25 febbraio aveva già provato ad avere accesso nel serale sfidando prima Rosario con cui aveva avuto la meglio e quindi Riccardo contro il quale ha la peggio. Proprio Riccardo sembra essere una sorta di ‘bestia nera’ per Mike Bird in quanto la sua esibizione era stata valutata meno convincente rispetto a quella di Riccardo anche il precedente sabato 18 febbraio. L’unica nota lieta dell’ultimo periodo era stata la vittoria nella prova Vodafone ai danni di Serena. Da sottolineare che anche l’11 febbraio si era aggiudicato la prova Vodafone avendo la meglio su Riccardo seppur con gli inediti.

