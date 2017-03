MILLY CARLUCCI/ La presentatrice ha stupito con il tango (Ballando con le stelle 2017, oggi 11 marzo)

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE: SETTIMANA SCORSA SULLE NOTE DI UN TANGO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Milly Carlucci è sempre stata la star indiscussa del suo programma, Ballando con le stelle, condotto insieme a Paolo Belli. Nell’ultimo appuntamento di sabato scorsa, la sua stella ha brillato da protagonista perchè, per la prima volta, non c’era un ospite esterno come Ballerino per una Notte. È stata proprio lei a cimentarsi nel ruolo e a buttarsi in pista sulle note di "Futura" di Lucio Dalla, per l’occasione trasformata in un tango sensuale dalla Big Band di Paolo Belli. Un omaggio gradito al poeta della canzone italiana nell’anniversario della sua nascita. Le canzoni di Dalla più di una volta hanno fatto da base per le coreografie dei ballerini in gara. Milly Carlucci ha eseguito un tango impeccabile e sexy, con movimenti acrobatici da fare invidia ad alcuni concorrenti del programma. Per niente artificiosa, un corpo unico con il suo ballerino Pablo Moyano, non ha deluso le aspettative e ha fatto storcere la bocca a chi la voleva veder cadere per un passo falso. Spendida, in un abito stretto nero con scollatura generosa, il pantalone ampio non le ha impedito di mostrarsi libera nella danza e padrona di quella pista come soltanto una padrona di casa può fare.

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1: I COMMENTI SUL BALLO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Il grande maestro argentino Pablo Moyano ha lodato le doti della conduttrice televisiva aiutandola a mettere a segno una performance di rara grazia e fascino. Ma i tweet polemici, nonostante la bravura nell’approcciare un ballo così complesso come il tango, non sono mancati, a partire soprattutto dai colleghi di reti concorrenti. Alessandra Celentano, maestra di danza classica ad Amici di Maria De Filippi su Mediaset, l’ha trovata "brava ma leggermente in sovrappeso". In questo caso ancora una volta Milly Carlucci non ha infiammato gli animi ma ha fermato la bomba prima che potesse esplodere, con un semplice: "Alessandra, sei stata molto carina" ignorando totalmente la critica riguardante il proprio peso e riferendosi solamente al complimento della maestra Celentano sulla performance. Inoltre, la Carlucci ha smorzato subito la tensione e l’imbarazzo in diretta, cercando con gli occhi il proprio marito in platea: "Angelo, dimmi la verità, com’è andata? Ti sei vergognato di me?". Ma lui l’ha rassicurata subito con un cenno della mano per comunicarle che non aveva nulla di cui preoccuparsi e non aveva fatto alcuna brutta figura. Malgrado Milly Carlucci si fosse buttata nella sfida di ballare con molta perplessità, alla fine il risultato è stato più che buono e si è meritata la sfilza di 9 e 10 dei terribili giurati del programma.

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1: NON VINCE CON GLI ASCOLTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Peccato che lo sforzo di ballare lei stessa per la prima volta non l’abbia ricompensata in termini di dati di ascolto. L’Auditel l’ha scalzata dal trono del programma più visto in prima serata, e la vittoria è andata a C’è posta per te con più di sette milioni di telespettatori. Le due si contendono da anni il titolo di regine del sabato sera e Milly Carlucci forse sperava che lanciarsi in un tango le facesse raggiungere il picco più alto mai raggiunto, ma ha fatto male i suoi conti. Non si può comunque dire che Ballando con le stelle sia un programma di nicchia, visto che rimane uno dei traini più importanti della stagione televisiva Rai.

© Riproduzione Riservata.