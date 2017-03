MORGAN/ Da giudice a direttore artistico ma le polemiche non mancano (Amici 2017 oggi, 11 marzo)

Morgan, coach ad Amici 2017: promosso da Maria De Filippi, ma è già polemica! - Marco Castoldi, in arte Morgan, è il nuovo coach di Amici 16: in qualità di direttore artistico della squadra bianca, guiderà i suoi allievi non solo nelle scelte musicali e artistiche, ma anche negli arrangiamenti e nella produzione degli inediti di canto, oltre che nelle coreografie. Per queste ultime in particolare potrà contare sulla collaborazione di Alessandra Celentano, mentre nella preparazione dei cantanti sarà affiancato da Boosta. Sarà, dunque, Morgan a sfidare Elisa, coach invece della squadra blu, nel Serale di Amici 16, in prime time su Canale 5 dal 25 marzo. Della squadra bianca, guidata ufficialmente da Morgan, fanno parte i ballerini Sebastian e Oliviero e i cantanti Shady, Lo Strego, Mike Bird e Thomas. Le voci sono state, dunque, confermate: Morgan torna nel programma di Maria De Filippi ma nella veste di direttore artistico. Una nuova avventura per il fondatore dei Bluvertigo.

Morgan, coach ad Amici 2017: gli attacchi a Riccardo e Federica - Morgan direttore artistico della squadra bianca di Amici 16 ed è già polemica: la promozione di Marco Castoldi, che era stato confermato inizialmente nelle vesti di giudice speciale, sta facendo discutere. Il coach della squadra bianca ha già rivolto parole al veleno nei confronti di Riccardo Marcuzzi e Federica Carta della squadra blu. Dopo aver ascoltato l'interpretazione di "Caruso", Morgan ha definito l'esibizione di Riccardo da pianobar, mentre a Federica ha detto di non trasmettere alcuna emozione con la sua voce. Bufera sui social network, dove i due cantanti raccolgono tantissimi sostenitori, che hanno puntato subito il dito contro il nuovo direttore artistico di Amici 16. Non è di sicuro entrato in punta di piedi Morgan nel talent show, anzi è andato subito in tackle. Ma si tratta solo di "pretattica", cioè di una mossa strategica per attaccare gli avversari, o i giudizi sono disinteressati? In molti coltivano questo dubbio.

Morgan, coach ad Amici 2017: "talismano" dei talent show, l'esperienza a X Factor - Prima di entrare da giudice ad Amici per la sua quindicesima edizione e di essere promosso a direttore artistico della squadra dei bianchi per quella successiva, Morgan ha già avuto modo di muoversi nel mondo dei talent show. Ha partecipato, infatti, come giudice alla prima edizione di X Factor, condotto all'epoca da Francesco Facchinetti su Raidue, e ha scritto la canzone Chi (Who) per i vincitori, gli Aram Quartet. Confermato due edizioni successive, trionfa ancora: prima con Matteo Becucc e poi con Marco Mengoni. Dopo un anno di pausa, torna nella quinta edizione di X Factor, che viene trasmessa su Sky Uno, senza però riuscire a portare alla vittoria uno dei suoi cantanti. Confermato per la sesta edizione, si rifà portando alla vittoria Chiara Galiazzo. Morgan è sinonimo di successo, perché anche nella settima edizione trionfa uno dei suoi, Michele Bravi. Qualcosa cambia dall'ottava edizione in poi, ma, dati alla mano, resta il fatto che Morgan possa essere considerato una sorta di "talismano" per i suoi allievi. Saranno contenti allora quelli della squadra bianca di Amici 16.

