Massimiliano Varrese e Valentina Melis genitori/ E' nata Mia: "Il Miracolo è vedere Dio nella persona che ami"

Massimiliano Varrese è diventato papà: fiocco rosa per l'attore e Valentina Melis - Massimiliano Varrese e Valentina Melis sono diventati genitori! Fiocco rosa per l'attore conosciuto soprattutto grazie alla fiction Carabinieri e a Carramba che annuncia a tutti tramite i social l'arrivo della piccola Mia: "Ho sempre pensato che l'uomo fosse un miracolo, capace di rigenerare se stesso da se stesso ed è per questo che siamo nati per comprenderne il significato. Il miracolo non è nell'accadere dell'evento stesso, il Miracolo è nell'esserne i coprotagonisti, i co-creatori. Il Miracolo è Amore e Condivisione. Il Miracolo è vedere Dio nella persona che ami e che genera la nuova Vita. Siamo orgogliosi e impazziti di gioia nel condividere con il mondo che oggi è nata nostra figlia! Benvenuta Amore! Benvenuta MIA". Massimiliano Varrese e Valentina Melis stanno insieme da due anni, entrambi lavorano nel mondo dello spettacolo e vivono a Roma, città in cui cresceranno la piccola Mia. La bambina è nata per la precisione ieri, venerdì 10 marzo alle 15, presso l'ospedale Santa Famiglia di Roma e gode di ottima salute. Pesa 2,9 kg ed è lunga 50 centimetri e i genitori hanno deciso di annunciarlo con un messaggio spirituale e ricchissimo d'amore e di gioia.

