Melissa Satta/ Chi attacca i Cardinali: “alcuni visitano il suo sito e le foto…”

Melissa Satta, spunta l'incredibile scoop su Chi: "Foto in intimo sui computer dei cardinali" - Una brutta faccenda che vede protagonista la bella Melissa Satta e alcuni cardinali. Un accoppiamento inusuale e che sicuramente stupisce ma che viene portato alla luce dal settimanale Chi. Il noto rotocalco di Alfonso Signorini svela infatti una questione molto delicata che ha come protagonista l'ex velina e moglie di Kevin Prince Boateng: “Legge vuole che prima di visitare il sito Internet di uno stimato vaticanista (un giornalista che si occupa del Vaticano), numerosi eminenti cardinali accedano a un altro sito con l’immagine di una statuaria Melissa Satta in intimo nella pagina iniziale - si legge sul settimanale, che ancora aggiunge - Il motore di ricerca è ingolfato dagli indirizzi collegati allo stesso colore, il porpora. E i cardinali si confondono…”. Una questione che riporta alla mente quando la Satta, qualche tempo fa, aveva dichiarato di essere “vittima di bullismo mediatico” in un lungo post pubblicato sui social che aveva preoccupato i suoi fan. “Forse per la prima volta ho capito tante donne e ragazze che vengono colpite da bullismo mediatico e violate nella privacy. Prima di essere un personaggio pubblico sono una donna, moglie e mamma” aveva infatti scritto la showgirl, che aveva infine concluso "Solo perché ho indossato una gonna alcune menti evidentemente non sane hanno insinuato che fossi priva di biancheria intima e così la notizia su internet è diventata sempre più virale con tutta la sua gravità…Ora capisco come si arriva a tragedie come la violenza sulle donne perché ormai tutto è permesso, tutto va bene…ma non dovrebbe essere così".

