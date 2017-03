NICO/ Su Rete 4 il film con Steven Segal e Ronald Shusett

NICO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Nico è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola a stelle e strisce del 1988 di genere azione e poliziesca dal titolo originale Above the Law: è stata diretta dal regista Andrew Davis che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura assieme al principale protagonista del film che è Steven Segal, Ronald Shusett e Steven Pressfield. Nel cast figurano anche Pam Grier, Henry Silva, una giovanissima Sharon Stone, Ron Dean e Daniel Faraldo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NICO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede in primo piano un uomo di nome Nico Toscani (Steven Seagal), di origine italiane ma cresciuto e residente in una zona di Chicago poco raccomandabile. Ex agente della CIA, Nico è anche grande esperto delle arti marziali, ora però è arruolato nel corpo di Polizia locale in cui svolge il ruolo di investigatore. Spesso Nico è affiancato ad una sua collega ed insieme formano una bella coppia investigativa, unita più che mai contro la malavita. Dinnanzi ai casi che di volta in volta gli vengono proposti Nico mette in pratica tutte le proprie esperienze come ex agente segreto e anche il suo coraggio e determinazione. È proprio ciò che accade quando senza neanche rendersene conto l’uomo si trova a dover affrontare una serie di operazioni molto delicate perché pericolose in quanto si tratta di un’importante operazione segreta di dimensioni molto elevate. L’investigatore sin da subito intuisce che si tratta di un qualcosa di portata internazione che vede coinvolti molti personaggi legati al Governo, ma anche gli stessi colleghi che Nico aveva avuto in passato quando faceva parte della CIA. Il problema è che Nico si accorge che questi suoi ex colleghi sono pronti a proteggere alcuni importanti trafficanti di droga anche se questo significasse dover mettere a repentaglio la vita di qualche illustre personalità come nel caso del senatore americano. Inoltre l’investigatore man mano che va avanti con la sua inchiesta ripensa alla sua esperienza avuta in Vietnam per conto della CIA e tanti vecchi e terribili ricordi ora gli permettono di comprendere molte cose. Di fronte però alla sua richiesta di poter fare finalmente luce su alcune scomode verità, si rende conto che i suoi superiori non hanno alcuna intenzione di far trapelare i coinvolgimenti ma anzi di sottacere ogni cosa. Nico Toscani questo non può proprio accettarlo e così inizia ad indagare per conto proprio perché desideroso di rendere finalmente giustizia.

© Riproduzione Riservata.