ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN/ Altro che pastrocchio, è il favorito (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

ONEY TAPIA CON VEERA KINNUNEN, ALTRO CHE PASTROCCHIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Tra poche ore sulle frequenze di Rai 1, Milly Carlucci condurrà un nuovo appuntamento con la trasmissione Ballando con le stelle 2017. Tra le coppie che sono quest’anno in gara, quella che sta impressionando di più è quella composta dall’atleta paraolimpico italiano Oney Tapia che nelle ultime olimpiadi di Rio de Janiero ha raccolto una medaglia d’argento nel lancio del disco e da Veera Kinnunen, ballerina professionista e volto noto del programma. Tapia sta facendo grandi cose e nonostante questo sta dimostrando grande umiltà e simpatia. Infatti, al termine della performance proposta nella scorsa puntata ha sottolineato: “Sento il mio corpo, ma mi piacerebbe vedermi. Ho fatto un pastrocchio?”. Una battuta che ha fatto sorridere ed emozionare tutti, compresa la giuria che ha gli reputato una bellissima e commovente standing ovation.

ONEY TAPIA CON VEERA KINNUNEN, DA STANDING OVATION IL LORO FREESTYLE VELOCE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Nella puntata di sabato 4 marzo l’atleta paraolimpico italiano Oney Tapia in coppia con la ballerina professionista Veera Kinnunen ha presentato alla giuria ed al pubblico un meraviglioso freestyle veloce che ha lasciato a bocca aperta tutti. Passaggi perfetti e con una certa velocità, cosa non semplice considerando il fatto che non possa vedere. Alla fine della performance grandissimi applausi con i giudici che di fatto restano estasiati per quanto hanno potuto apprezzare. Il voto più basso è arrivato da Guillermo Mariotto con un 8 ed è tutto dire. Ivan Zazzaroni si è trovato d’accordo con Fabio Canino e Carolyn Smith nel premiare l’ottima prova con un dieci mentre Selvaggia Lucarelli si è posta a metà strada con un 9 che peraltro ancora nessuno degli altri concorrenti ha saputo ottenere nelle prime due serate. Il totale della votazione è stato un ottimale 47 su un massimo di 50 punti.

ONEY TAPIA CON VEERA KINNUNEN, SONO I PRINCIPALI FAVORITI ALLA VITTORIA FINALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - L’atleta paraolimpico Oney Tapia assieme alla propria partner Veera Kinnunen sta facendo un ottimo percorso nel programma ottenendo fino ad oggi i punteggi più bassi per quanto concerne l’aspetto tecnico ed ossia escludendo bonus e tesoretti vari. Nella prima puntata la coppia si è esibita in un Boogie Woogie che ha ottenuto 38 punti mentre nella seconda puntata un freestyle veloce da ben 47 punti. Numeri importanti che senza dubbio danno alla coppia il ruolo di principale favorito alla vittoria finale. Tuttavia c’è da considerare come il provetto ballerino di origini cubane debba misurarsi con altri generi di balli, il che rappresenta un punto interrogativo che potrebbe cambiare le carte in tavola. Potenzialmente Tapia ha però tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per ben figurare anche perché con la propria partner si è instaurato un feeling molto positivo.

© Riproduzione Riservata.