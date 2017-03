PAOLO FOX/ L’astrologo è il Ballerino per una notte (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

PAOLO FOX, BALLERINO PER UNA NOTTE NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Paolo Fox ballerino per una notte a Ballando con le stelle 2017: l'astrologo televisivo si cimenta per la prima volta nel ballo. Versione inedita di Paolo Fox questa sera al varietà condotto da Milly Carlucci: tra un'esibizione e l'altra e mentre prosegue la gara tra le coppie di ballerini vip, ci sarà un momento speciale con un ballerino d'eccezione: Paolo Fox, astrologo ormai di fama internazionale e personaggio televisivo amatissimo da grandi e piccini. L'appuntamento è su Rai 1, a partire dalle 21.30 con la terza puntata di Ballando con le stelle. Prima di Paolo Fox, il ruolo di ballerino per una notte a Ballando con le Stelle 2017 era toccato a Roberto Mancini: l'ex attaccante della Sampdoria, oggi allenatore in carriera, aveva stupito i giudici, conquistato il pubblico in studio e da casa con i suoi passi di danza e la sua bravura nell'andare a tempo con la musica. Riuscirà anche Paolo Fox a conquistare i giudici? Sarà all'altezza del suo predecessore Mancio? Cosa penseranno i giurati dell'esibizione di Paolo Fox?

PAOLO FOX, BALLERINO PER UNA NOTTE NELLO SHOW DI RAI 1: CURIOSITÀ (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Pur essendo praticamente in video tutti i giorni con l'oroscopo e pur avendo letto gli astri di tutti i personaggi dello spettacolo italiano, Paolo Fox è molto riservato. Non ha pagine Facebook, non è iscritto a Twitter e non è neanche su Instagram: l'astrologo televisivo non ha un buon rapporto con i social network. Anche il suo sito internet è scarso e essenziale: sul portale ci sono soltanto i libri nei quali prevede il futuro, segno per segno. Della sua vita privata si sa davvero molto poco, eppure lui conosce tutti i segreti delle star e il loro futuro scritto nelle stelle. Fox ha sempre avuto un atteggiamento garbato, disponibile, elegante e simpatico su Rai 2: educato, rispettoso, mai polemico, Paolo è davvero un grande professionista. Siamo sicuri che a Ballando con le stelle mostrerà un lato inedito e più giocoso della sua figura pubblica.

PAOLO FOX, BALLERINO PER UNA NOTTE NELLO SHOW DI RAI 1: CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione italiana, l'uomo che ha fatto l'oroscopo alle star, è nato a Roma nel 1961. Ha iniziato a fare tv negli anni Novanta proponendo il suo particolare modo di legge gli astri alle emittenti private: poi la svolta prima con la Rai, subito dopo con la Radio. Paolo Fox è stato il primo astrologo a fare l'oroscopo via etere con programmi come LatteMiele e rubriche su Radio Deejay. In televisione l'abbiamo visto su Rai 1 nei programmi Per tutta la vita, In bocca al lupo! e perfino a Domenica In. Ormai dal 2002 ha uno spazio fisso dedicato all'oroscopo al programma di Giancarlo Magalli I fatti vostri e anche nella rubrica della domenica mattina che va in onda su Rai 2, Mezzogiorno in famiglia: in questa caso propone la classifica dei segni zodiacali più fortunati. Famosissimo, poi, l'oroscopo di inizio anno di Paolo Fox nel concertone di Capodanno della Rai e le sue rubriche sul settimana Dipiù di CairoEditore. Fox ha anche recitato in un film, il cinepanettone di Natale Ma tu di che segno sei?: faceva se stesso.

