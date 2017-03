PARLIAMONE SABATO, OSPITE NAIKE RIVELLI: COME STA ORNELLA MUTI? SI PARLERÀ DI ADOZIONI GAY E TRADIMENTI (OGGI, 11 MARZO 2017) - Continua il successo di Parliamone Sabato, che torna oggi, 11 marzo 2017, con una nuova puntata. Il talk show di Paola Perego sta facendo registrare risultati migliori rispetto a quelli dell'anno scorso ed è, infatti, uno dei programmi più seguiti del sabato pomeriggio. Merito non solo degli ospiti, ma anche della conduttrice, che raccoglie un milione e mezzo di telespettatori in media. Per questo si comincia a parlare di conferma per Parliamone Sabato, ma intanto vi anticipiamo i temi che verranno affrontati in studio. Paola Perego in un video pubblicato sulla sua pagina social durante le prove ha annunciato che si parlerà delle adozioni delle coppie gay e, quindi, delle clamorose sentenze di Trieste e Firenze. Nello spazio dedicato, invece, al glamour ci si confronterà sul tema dei tradimenti: possono essere perdonati? Il tradimento è un sentimento irrimediabile? A Parliamone Sabato si parlerà anche di Ornella Muti, finita in ospedale per un incidente: l'attrice 62enne può contare sul supporto della figlia Naike Rivelli, che infatti sarà collegata con lo studio di Paola Perego per fornire gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della madre. In vista della nuova puntata fervono i preparativi anche per gli opinionisti: in studio ci saranno Costantino Vitagliano («Sono appena arrivato. Ci vediamo tra poco» ha annunciato su Twitter) e Francesca Barra, che ha mostrato il suo camerino (clicca qui per la foto).

© Riproduzione Riservata.