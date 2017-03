PERIMETRO DI PAURA/ Su Rai Movie il film con Bobby Cannavale

PERIMETRO DI PAURA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Perimetro di paura è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di orrore che è stata realizzata nel 2008 in USA per la regia di Eric Red. I protagonisti principali della storia sono stati interpretati da Bobby Cannavale, Michael Parè, Famke Janssen e John Fallon. Il film non è da considerarsi una prima visione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PERIMETRO DI PAURA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Marnie è sposata da tanti anni, il suo sposo è un uomo violento, che quasi ogni giorno le alza le mani. Ad un certo punto, Marnie, esasperata dalla violenza del marito, in un momento di rabbia uccide il suo carnefice. La donna viene quindi arrestata dagli agenti di polizia. Dopo un pò di tempo trascorso in prigione, Marnie può scontare la sua pena agli arresti domiciliari. La giovane è quindi costretta a vivere nell'abitazione in cui ha ucciso il marito. Questo fatto le impedisce di dimenticare l'omicidio che ha commesso. Marnie può contare solo sull'aiuto e sulla comprensione di Joey. Nella casa della donna, iniziano ad accadere ben presto delle cose strane. Marnie comincia a vedere il fantasma del marito Mike, che la perseguita. Durante una sua apparizione dice anche al marito morto, che lo ha dovuto fare fuori per salvarsi la vita. Ad un certo punto, la donna racconta le apparizioni di Mike al suo amico Joey. L'uomo allora le compra alcuni libri di fantasmi e Marnie si mette a leggere questi manoscritti, perchè ha intenzione di cacciare dalla sua casa lo spettro di Mike. La giovane vedova non riesce però a liberare la sua casa dal fantasma del suo sposo, che continua a farle delle violenze anche da morto. Ad un tratto Marnie capisce che, per cacciare Mike per sempre, deve trovare un ultimo oggetto appartenuto a lui, che si trova nella sua casa. La donna allora scopre che in cantina ci sono parecchi soldi di proprietà del marito. Questo denaro fa comprendere alla giovane, che Mike era un agente di polizia, che era colpevole di corruzione. Marnie quindi prende questi soldi sporchi e decide di fare una scelta importante. La giovane dà il denaro in beneficenza. Nonostante questo ennesimo gesto, l'abitazione di Marnie è ancora infestata. Ma u giorno la donna va a letto con Joey e per questa ragione il fantasma di Mike uccide il nuovo compagno dell'ex moglie. Marnie sta per essere arrestata di nuovo a causa dell'omicidio di Joey, ma la donna riesce a salvarsi quando il fantasma di Mike compare anche di fronte ad un poliziotto di nome Shanks e confessa a quest'ultimo l'assassinio dell'amante della moglie. Shanks e Marnie incominciano a combattere con lo spettro, che sparisce quando la sua sposa gli lancia contro la fede, che portava ancora al dito. La giovane donna è finalmente libera e può incominciare a vivere serenamente.

