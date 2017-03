Paolo Fox, oroscopo 2017: previsioni di oggi 11 marzo a LatteMiele. Scorpione, Toro e tutti gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 11 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo per la giornata di oggi, sabato 11 marzo 2017, di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il fine settimana sarà ricco di energia per l'Ariete che merita di vivere le situazioni con grande libertà anche grazie all'intraprendeza di voler risolvere i problemi con la forza danimo. Sarà una giornata molto positiva anche per il Toro che vive un desiderio di divertirsi dopo un periodo fatto di stress e grandi responsabilità. I Gemelli invece vivono un po' di prigrizia a causa di una delusione ricevuta nell'ultimo periodo chi in amore e chi nel campo lavorativo. Il Cancro ha delle occasioni per riappacificarsi con chi ha litigato. Nel lavoro ci sono diverse agitazioni e non bisogna più rischiare con esperimenti e situazioni poco chiare. Potrebbe nascere un rapporto interessante con uno Scorpione o con una Vergine.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Fine settimana ricco di energia che merita di essere vissuto all'insegna della libertà e dell'intraprendenza, nonostante alcune indecisioni faccia desiderare un po' di riposo. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario qualche cambiamento. Toro: giornata positiva ricca di un forte desiderio di divertimento e armonia. Durante questo fine settimana sarebbe utile riuscire a ritagliarsi uno spazio per se stessi. Gemelli: periodo di grande pigrizia, causata forse da una delusione appena ricevuta e da una certa ansia per una situazione lavorativa incerta. Cancro: questo week end offrirà buone occasioni per riappacificarsi. L'ambito lavorativo si presenta particolarmente agitato: sarà meglio chiudere le sperimentazioni e rivolgere la propria attenzione ai progetti che si coltivano già da anni. Interessante un rapporto con una persona Vergine o Scorpione. Leone: giornate ottime per agire in vista di un prossimo ritorno in scena. Anche in ambito amoroso la situazione si presenta particolarmente forte: chi ha vissuto una separazione potrebbe sentirsi più leggero, mentre per chi è solo sono favoriti i nuovi incontri. Vergine: una Luna nel segno regala una grande energia utile ad organizzare al meglio le proprie situazioni. Possibili ritorni di fiamma in grado di riaccendere amori importanti e restituire nuova vitalità alla sfera emozionale che ultimamente è stata un po' trascurata. Bilancia: un Giove nel segno regala la possibilità di risolvere le dispute nate nella settimana appena trascorsa. Da qualche tempo i sentimenti potrebbero essere fonte di disagio: attenzione agli amori lontani e alle passioni che potrebbero portare a dei conflitti interiori. Scorpione: nonostante il periodo di riflessione questo fine settimana appare particolarmente positivo per confrontarsi e parlare, prendendo maggiore consapevolezza dell'andamento di una storia e della propria situazione generale. Anno ricco di opportunità. Chi è solo potrebbe avere una gran voglia di amare, ostacolata da un'eccessiva criticità nei confronti del prossimo e dal timore di amare di nuovo in seguito ad una delusione. Sagittario: giornata un po' fiacca e nervosa a causa della vicinanza di una persona un po' oppressiva che potrebbe tentare di limitare gli energici slanci di questo segno. Capricorno: sabato ricco di energia e di forze che sarebbe bene convogliare nell'ambito amoroso al fine di riaggiustare una storia che ha subito un andamento un po' critico e difficoltoso. All'interno della sfera lavorativa sarebbe bene evitare le personalità poco affini che potrebbero ostacolare alcuni progetti. Acquario: continua la ricerca di qualcuno che sia originale e fantasioso, così da soddisfare il forte desiderio di imprevedibilità che continua a manifestarsi prepotentemente nonostante qualche vaga aspirazione di stabilità e certezza. Chi ha una storia da tempo potrebbe pensare ad una concreta evoluzione del rapporto attraverso un figlio o una convivenza. Pesci: grande cielo, soprattutto a partire da agosto. Si prospettano grandi soddisfazioni e cambiamenti, aiutate dalla grande creatività di queste settimane. Oggi e domani qualcuno potrebbe riscontrare un po' di stanchezza e nervosismo: sarebbe consigliabile cercare di approcciare i problemi con tranquillità e provare ad evitare le dispute e gli scontri diretti che potrebbero portare ad un'eccessiva polemica. Attenzione ai rapporti con Gemelli e Sagittario.

© Riproduzione Riservata.