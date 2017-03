RAOUL BOVA/ Il ritorno a teatro dopo 20 anni (C’è posta per te, oggi 11 marzo)

RAOUL BOVA, L’ATTORE OSPITE DELLA DE FILIPPI: IL RITORNO A TEATRO DOPO 20 ANNI (C’È POSTA PER TE, 11 MARZO) - Tra poche va in onda nella prima serata di Canale 5 un nuovo appuntamento con la trasmissione C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. Tra le storie che verranno proposte ci sarà quella di un regalo in cui verrà chiamato in causa il noto attore italiano Raoul Bova. In attesa di scoprire di cosa si tratta vi segnaliamo come Raoul Bova nell’ultima settimana è stato grande protagonista prima nella prima serata di Rai 1 con il film commedia “Sei mai stata sulla luna ?” raccogliendo ottimi dati d’ascolto, e quindi in teatro. Infatti, l’attore romano e compagno di Rocio Munoz dallo scorso 9 marzo fino al 26 marzo è in scena al fianco di Chiara Francini al teatro Ambra Jovinelli con lo spettacolo Due. Uno spettacolo che è scritto dalla premiata coppia Miniero - Smeriglia e che dunque vede il ritorno di Raoul Bova a teatro dopo una lunga assenza durata ben venti anni durante i quali si è soprattutto concentrato sul mondo della televisione e del cinema.

RAOUL BOVA, L’ATTORE OSPITE DELLA DE FILIPPI: CARRIERA (C’È POSTA PER TE, 11 MARZO) - Raoul Bova è nato a Roma nell’agosto del 1971 da genitori di origini calabresi e campane. Dopo essersi dedicato soprattutto al nuoto, incomincia ad appassionarsi al mondo dello spettacolo. L’esordio avviene sul grande schermo nell’anno 1992 nell’ambito della pellicola Mutande pazze diretto da Roberto D’Agostino. Tuttavia il successo arriva l’anno seguente, allorché è il principale protagonista maschile del film Piccolo grande amore diretto da Carlo Vanzina, recitando al fianco di Barbara Snellenburg. Ha inizio così per Raoul Bova una sfavillante carriera che lo vede recitare in film di un certo spessore come Palermo Milano sola andata di Claudio Fragasso, I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati, Alien vs Predator di Paul W. S. Anderson, Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia, Baaria di Giuseppe Tornatore e tanti altri ancora. Bova è stato molto attivo anche in televisione avendo preso parte a diverse serie e fiction come La piovra, Ultimo, Attacco allo stato, Nassirya - Per non dimenticare, Come un delfino e Fuoco amico TF45 - Eroe per amore.

