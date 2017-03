RECTIFY 4 / Anticipazioni puntata 11 marzo 2017: Janet e Ted in un baratro senza fine

RECTIFY 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, sabato 11 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà l'ultimo episodio di Rectify 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La visita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre Amantha (Abigail Spencer) prosegue la sua vita, Tawney (Adelaide Clemens) continua a lavorare alla casa di cura. Entra in contatto con un paziente in particolare, con cui sembra esserci qualcosa di più, un affetto particolare. Si interessa infatti subito per una targa con il nome dell'uomo, ma il superiore le fa notare che provare troppa empatia per i pazienti non va bene. Nel frattempo, Daniel (Aden Young) si trova in macchina con Susan (Lara Grice), in direzione del ranch, dove ad attenderli c'è Rick (R. Keith Harris). Teddy (Clayne Crawford) e i genitori sono invece in attesa di un investitore, che tuttavia tarda di molto. Di primo mattino, Amantha e Billy (Nathan Darrow) escono a caccia, ma decidono di fermarsi a parlare sotto l'ombra degli alberi. La ragazza è diretta e vuole sapere perché ha divorziato, scoprendo che è successo semplicemente per via dei loro caratteri diversi. In città, Jon (Luke Kirby) si presenta a casa dello Sceriffo Pickens, in cerca di risposte, ma non gli viene aperta la porta. Bob Childers (Steve Coulter) invece parte subito in quarta e fa la sua proposta di acquisto, ma sottolinea che il suo cliente non ha interesse ad avere anche i prodotti all'interno. Al contrario delle aspettative dei Talbot, Childers non sta stringendo un accordo e si riserva la possibilità di valutare altre proprietà. Offre comunque un assegno di 5 mila dollari a perdere ed anche se Teddy prova a rialzare la quota, Ted (Bruce McKinnon) lo interrompe. Anche sul costo totale non sono d'accordo: i milioni che Teddy si sentiva già in tasca non sono realizzabili. Nel pomeriggio, Daniel confessa a Susan di avvisare sempre un segnale di pericolo in ogni situazione e che non riesce a definire la natura del loro rapporto. Dopo qualche cucchiaio di gelato, Daniel comprende tuttavia di non essere adatto a quella vita. Teddy invece, ancora scottato per l'affare mancato, sfoga tutto su Tawney, soprattutto perché vede che le cose fra loro non progrediscono. Più tardi, Janet va in escandescenza per una misteriosa busta arivata a Jared (Jake Austin Walker), ma scopre che ha venduto via internet alcune cose di quando era bambino.

RECTIFY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 MARZO 2017, EPISODIO 5 "LA VISITA" - Nella prossima puntata di Rectify 4, vedremo non solo Daniel alle prese con la ricostruzione della sua vita. Il suo rilascio e la decisione di dichiararsi colpevole, hanno avuto ancora una volta delle ripercussioni sull'intera famiglia. Dopo aver cercato di fare di tutto per cambiare, Teddy ha invee manifestato nel precedente episodio, la sua vera natura iraconda. E' per questo suo lato oscuro, violento, potenzialmente distruttivo, che la moglie ha deciso di lasciarlo. La loro relazione viaggerà quindi sugli stessi binari. Così come Tawney aveva deciso di dare una seconda possibilità al marito, ora entrambi si renderanno conto che non potranno mai più stare insieme. Teddy però è un personaggio caratterizzato a più livelli dal punto di vista spirituale, non uno zotico, ma una persona potenzialmente consapevole. Ecco perché inizierà a seguire la terapia per conto proprio. Da quel punto di vista potremmo invece dire che è Amantha l'unica a non aver trovato una strada, una maturità rispetto all'inizio dello show. E' ancora dietro alle sue relazioni disfunzionali, ma ora potrebbe accorgersi che tutto parte da lei e non dall'uomo di turno che le si avvicina. Li abbiamo conosciuto uniti, adesso li ritroviamo divisi da una frattura: Janet e Ted sono molto in crisi. Nel caso di Janet, potremmo dire che ha preso quella piega che ci aspettavamo fin dall'inizio. Quel tassello mancante che faceva apparire tutto finto. Ora è pronta per ricordare il primo marito e per accettare che quell'amore non tornerà mai più.

© Riproduzione Riservata.