RED CANZIAN / “Essere diventato vegano mi ha salvato la vita” (Verissimo, puntata 11 marzo)

RED CANZIAN, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: “ESSERE VEGANO MI HA SALVATO LA VITA” (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Tra poche ore su Canale 5 ha inizio un nuovo appuntamento pomeridiano con la trasmissione di approfondimento Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Nel suo salotto televisivo quest’oggi ci saranno tanti ospiti di riguardo tra cui il celebre musicista e cantante Red Canzian, storico elemento dei Pooh. Canzian che nell’ultimo periodo ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera dove ha spiegato come la sua scelta di diventare vegano gli abbia salvato la vita: “A 65 anni me ne sento 20. E da quando mangio vegano sto sempre bene. Prima ero un grande divoratore di carne, poi ho iniziato a leggere, capire, informarmi. E ho iniziato ad appassionarmi a questo stile di vita. Ma non mi piacciono i vegani integralisti, spaventano, allontanano la gente, sono aggressivi. Il mio è un metodo gentile, voglio arrivare a un confronto, dialogare. Mi appassiona il confronto, quello propositivo. Ci sono tante piccole cose che possiamo modificare ogni giorno e che alla fine migliorano la vita nostra e dell’ambiente. Ma è una scelta che mi ha anche salvato la vita: se non fossi stato vegano non sarei sopravvissuto alla lacerazione dell’aorta di due anni fa”.

RED CANZIAN, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: BIOGRAFIA (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Bruno Canzian in arte Red Canzian noto ai propri fan come Red Canzian è nato nel 1951 a Quinto di Treviso. Da sempre grande appassionato di musica tra la fine degli anni sessanta ed i primi anni settanta, si esibisce con una band trevigiana con cui pubblica anche un LP. Nel 1972 viene contattato dai Pooh alla ricerca di un bassista dopo l’uscita dal gruppo di Riccardo Fogli e così ha inizio una eccezionale collaborazione che darà vita a numerosi successi diventati pietre miliari della storia della musica italiana. Come solista ha pubblicato un album nel 1986 intitolato Io & Red ed uno nel 2014 con titolo L’istinto e le stelle. Piuttosto movimentata la sua vita sentimentale. Ha avuto una storia d’amore nel 1973 con Marcella Bella,nel 1976 con Patty Pravo e quindi con Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Nel 2000 si è sposato con Beatrice Niederwieser ma ha avuto una figlia di nome Chiara dal precedente matrimonio con Delia Gualtiero.

