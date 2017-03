RICCARDO MARCUZZO/ Approderà nel serale di Canale 5? (Amici 11 marzo 2017)

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO PERCORSO (AMICI, 11 MARZO 2017) - Il serale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 25 marzo 2017, è ormai alle porte e sale l'attesa e la trepidazione tra i ragazzi. I posti al serale sono, in effetti, dodici in tutto e gli allievi attualmente sono molti di più, pertanto qualcuno dovrà dire addio al programma più seguito ed ambito dai giovani qui in Italia. Tra i concorrenti, in particolare tra i cantanti, ne spicca uno che si è contraddistinto non solo per le sue canzoni ma anche per il suo carattere permaloso ed impulsivo. Facciamo riferimento al cantautore Riccardo Marcuzzo: occhi azzurri e bel sorriso, ha mandato in visibilio milioni di ragazzine con la sua hit intitolata Sei Mia. Il cantante è stato caposquadra dei SenzaPiani per molto tempo ed è stato schierato nella sfida a squadre più volte: alcune volte è andata bene, altre invece è andata male com'è giusto che sia. Riccardo perde contro Shady, batte Lo Strego e vince la sfida contro lo sfidante esterno Patrick ed in quest'ultimo caso a giudicare è Klaus Bonoldi D.A. della Universal. A dicembre il cantante vince la sfida degli inediti su Itunes contro Lo Strego, vince contro Michele, batte due volte Mike Bird ed una volta perde contro quest'ultimo. Nel suo percorso tanti sono stati i richiami ed i provvedimenti disciplinari che gli hanno procurato una sospensione dal programma di ben tre giorni.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: L'INEDITO ''DIVERSO'' (AMICI, 11 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata, andata in onda il 4 marzo 2017, il ragazzo ha cantato il suo nuovo inedito intitolato Diverso. Sembra che Riccardo sia stato battuto dall'antagonista Mike Bird, per pochi punti di percentuale, nella gara degli inediti lanciata da RTL 102.5. Pare quindi che il nuovo singolo di Mike Bird sia migliore rispetto a quello di Riccardo: questo lo dimostreranno i fan una volta che inizieranno a comprare i dischi veri e propri. Riccardo rispetto ai primi mesi, anche a detta di molti professori, è davvero migliorato non solo nell'intonazione ma anche per quanto riguarda il comportamento. Il suo nuovo singolo è più maturo rispetto a quello con cui si è fatto conoscere inizialmente: sicuramente le tematiche sono molto diverse, però è bello vedere come il cantante sappia parlare anche di cose differenti rispetto all'attrazione per le donzelle, gli amori complicati o non corrisposti e cose di questo genere. Se volete scoprire cosa gli succederà nella prossima puntata, non vi resta che seguire il pomeridiano che andrà in onda il questo pomeriggio sabato pomeriggio, 11 marzo 2017.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: COSA CI ASPETIAMO DA LUI? (AMICI, 11 MARZO 2017) - Nella puntata di oggi ci aspettiamo un Riccardo concentrato, attento al canto e pronto a mettersi in gioco. Nella puntata, infatti, potrebbero essere presenti i direttori artistici i quali cominceranno a fare le loro valutazioni, ai fini della formazione delle squadre blu e bianca. Riccardo dovrà, inoltre, continuare a controllare il suo carattere irruento se non vuole essere nuovamente sospeso, ma pare che il cantante, per questo, sia sulla buona strada. Siamo sicuri che anche lui riuscirà a guadagnarsi un posto in una delle due squadre: non riuscirà, probabilmente, ad ottenere l'unanimità da parte dei professori ma è molto probabile che uno dei direttori artistici lo noterà e lo prenderà sotto la sua ala protettiva. Nel frattempo facciamo a Riccardo un grosso in bocca al lupo!

