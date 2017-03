SELVAGGIA LUCARELLI/ Sarà impegnata in un secondo round con Alba Parietti? (Ballando con le stelle, 11 marzo)

SELVAGGIA LUCARELLI, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Selvaggia Lucarelli giudice a Ballando con le Stelle: questa sera, sabato 11 marzo torna l'appuntamento con lo show di danza di Rai Uno. Vip e personaggi dello spettacolo tornano a trasformarsi in ballerini: per la seconda puntata dell'edizione di quest'anno di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli è già pronta a dare giudizi con la sua paletta dei voti. Pungente, sarcastica, severa e a tratti anche comica, la giornalista riaccenderà le polemiche dopo la lite con Alba Parietti di sabato scorso che è valsa il tapiro alla showgirl. Non perdete il secondo round della lite Selvaggia Lucarelli-Alba Parietti: su Rai Uno, questa sera, a partire dalle 21.30 con Milly Carlucci e le coppie di ballerini vip.

SELVAGGIA LUCARELLI, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: LO SCONTRO CON ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 4 marzo, Selvaggia Lucarelli è stata protagonista indiscussa di una lite creata ad arte con uno dei concorrenti, Alba Parietti. La Alba nazionale ha postato una sua fotografia sui social network che la ritraeva praticamente mezza nuda, in posa hot, gambe divaricate e costumino davvero succinto durante la coreografia di sabato sera. L'occasione giusta per la Lucarelli di sparare a zero sulla Parietti, un tempo sua amica. Durante la puntata Alba ha provato a difendersi etichettando il giudice milanese come selvaggina, con un divertente gioco di parole ma la Lucarelli, di contro, ha mortificato Alba nella performance e nella sua dignità di donna matura, invitandola a coprirsi. Un siparietto inutile ed eccessivo quella tra la Parietti e la Lucarelli che avrà appassionato pochissimi spettatori: Ballando è uno show di danza, non una tribuna tra donne sull'orlo di una crisi di nervi.

SELVAGGIA LUCARELLI, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: TROPPO POLEMICA?(BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Selvaggia Lucarelli è bravissima nell'accendere le polemiche diventando, anche se senza particolari meriti, protagonista indiscussa di ogni talk o contenitore televisivo al quale prende parte. E' un buon giudice, analizza con lucidità le performance pur non avendo alcun tipo di preparazione tecnica, esamina la storia dei concorrenti e emette verdetti tutto sommato equilibrati. Ma quello che alla lunga stanca è la sua costante voglia di provocazione: nel caso del diverbio con Alba Parietti, come del resto in decine di liti nate da e sui social, Selvaggia cerca ad oltranza lo scontro verbale, consapevole di averla vinta. Troppo polemica, eccessivamente spigolosa, costantemente sul chi va là, Selvaggia rischia di annoiare perpetuando il suo personaggio di maestrina con la penna rossa. Un appunto al look di sabato scorsa della Lucarelli, così attenta a dare giudizi anche sulle mise dei ballerini in gara: il frisè con la treccina che ha sfoggiato nella seconda puntata è fuori moda almeno dagli anni Ottanta.

SELVAGGIA LUCARELLI, GIUDICE NELLO SHOW DI RAI 1: SI SPEGNERA' IL FUOCO CON ALBA PARIETTI? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle, sabato 11 marzo, siamo sicuri che si riproporranno gli strascichi delle polemiche tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti. Del resto la lite è proseguita tutta la settimana sui social network e in televisioni: ad Alba è stato consegnato un Tapiro da Striscia la Notizia per la sua foto hot su Facebook mentre ad alimentare lo scontro per Selvaggia ci ha pensato il fidanzato, con un post sui social network. Per quanto Milly Carlucci abbia tentato di spegnere il fuoco, le due hanno proseguito sul sentiero di guerra. Speriamo soltanto che la diatriba tra le due prime donne di Ballando con le Stelle non sottragga troppo tempo allo show: d'altronde il programma è dedicato alla danza, non al gossip. Lo scopriremo sabato sera su Rai Uno, a partire dalle 21.30 con la terza puntata di quest'anno di Ballando con le Stelle.

