SHADY FATIN CHERKAOUI/ Il Serale si avvicina, ma intanto flirta con Mike Bird (Amici 16, oggi 11 marzo 2017)

SHADY FATIN CHERKAOU: IL SERALE SI AVVICINA, MA INTANTO FLIRTA CON MIKE BIRD (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Amici di Maria De Filippi si avvicina alla fase Serale, ma Shady Fatin Cherkaoui tiene banco anche per questioni che esulano dal suo percorso nel talent show: sta insieme a Mike Bird? Continua ad essere questo l'interrogativo dei suoi fan, curiosi di scoprire se, dopo Elodie e Lele, saranno loro la nuova coppia del programma. La cantante continua a tacere, ma dai social network emergono nuovi indizi. Una parziale conferma è arrivata dal profilo Instagram di Mike Bird: i due cantanti si sono lasciati andare ad un gioco nelle Storie. Shady fa un "gestaccio" a Mike Bird, che invece bacia la mano della ragazza. La "storia" pubblicata è rimasta online solo ventiquattro ore, quanto basta però per riaccendere le voci di gossip sul loro conto. Shady, però, non dovrà farsi distrarre dall'altro allievo di Amici 16, perché il talent show sta entrando nella fase più importante, quella che conduce al vincitore finale.

SHADY FATIN CHERKAOU: COSA HA FATTO LA SETTIMANA SCORSA (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Shady Fatin Cherkaoui è a caccia di riscatto dopo la puntata di sabato scorso, nella quale ha perso il duello con Michele. La cantante di Amici 16 doveva confrontarsi con Federica, che però ha preferito restare in panchina, nonostante i tentativi di Maria De Filippi di farle cambiare idea. Nemmeno Rudy Zerbi riesce a convincerla, quindi è Michele a confrontarsi con Shady nella seconda prova del sabato. L'allieva ha cantato "Down", ma l'interpretazione di "Whole lotta love" di Michele conquista gli insegnanti: Di Francesco, Moro e Boosta assegnano il loro punto al cantante, mentre Shady riesce a conquistare solo quello di Rudy e Braga. Tra gli allievi di Amici 16 resta una delle preferite, ma le sue qualità vengono riconosciute anche dai compagni: nella classifica di gradimento è finita dietro solo a Sebastian, Federica e Andreas. In settimana ha indicato a Zerbi le sue scelte: "Louboutin", "Stay home", "Rolling in the deep". Scelte condivise da Zerbi dopo averla sentite cantare nella sala prove.

© Riproduzione Riservata.