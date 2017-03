SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ L'ironia alla base della coppia (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA PIÙ IRONICA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Una delle coppie più divertenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2017 è senza dubbio quella composta da Simone Montedoro e Alessandra Tripoli. Nel video che ha mostrato la loro settimana appena trascorsa, l'attore ha confessato di aver affrontato la prima esibizione con estrema tranquillità, scherzando e mostrandosi allegro, ma dei video fuori onda hanno portato alla luce la verità e cioè il suo profondo nervosismo prima di scendere in pista. Non si sa, esattamente, dove finisca il gioco e inizi la serietà quando si parla di Montedoro, visto in molte produzioni di successo come nella fiction Don Matteo, ma sicuramente l'attore è apparso tutt'altro che tranquillo, anzi, piuttosto agitato e teso per il ballo, nonostante alla fine i suoi voti siano risultati particolamente alti rispetto alla media. Anche i suoi compagni hanno ironizzato molto sull'ansia e il nervosismo di Montedoro che, comunque, ha deciso di mettersi in gioco esibendosi in una samba.

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA LORO IRRESISTIBILE SAMBA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - In una scenografia che riproduce degli spazi metropolitani ha preso il via la samba con melodie elettroniche di Simone Montedoro e Alessandra Tripoli. I due si sono scatenati in pista sulle note di "A me me piace 'o blues". Montedoro si è dimostrato molto sciolto, in perfetta sintonia con la ballerina e i due sono sembrati pittuosto rilassati e divertiti dal loro ballo. La performance sembra aver convinto CarolynSmith, che lo ha giudicato molto tecnico anche se non ha riscontrato molta energia. "Hai avuto il coraggio di fare qualcosa di molto difficile". Fabio Canino ha detto che Montedoro non è sicuramente stato il più bravo della puntata, mentre Zazzaroni ci è andato giù pesante, dicendo che la coppia non l'ha convinto per niente. Mariotto ha criticato l'atteggiamento di Montedoro: "Dai l'idea di ballare come se lo facessi a un matrimonio".

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, L'ATTORE PUNTERÀ SUL FATTORE SHOW (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Sicuramente, a parte i voti dei giudizi, che gli hanno attribuito 28 punti, Simone Montedoro dovrà dimostrare di essere veramente quel carattere istrionico richiesto da Selvaggia Lucarelli. Quindi, abbandonare un po' la tecnica a favore del divertimento. Solo in questo modo, l'attore potrà vedere le palette col numero 10 come ha scherzosamente detto di aver sognato. D'altronde, come ha recentemente dichiarato a Velvet Gossip, si è reso conto di saper affrontare vari tipi di ballo e questo non lo credeva affatto possibile. Vorrebbe vincere Ballando con le stelle ma ha anche affermato come la sua partecipazione vorrebbe essere una sorta di monito per dimostrare ai giovani che esiste altro oltre alla musica rumorosa. Inoltre, afferma, tramite il ballo si crea un'intesa unica con il proprio compagno. Insomma, riuscirà questo legame con Alessandra Tripoli e portare l'ex comandante di Don Matteo alla vittoria?

