SPEED RACER/ Su Italia 1 il film con John Goodman e Susan Sarandon

SPEED RACER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Speed Racer è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 14.40. Una pellicola d'azione che è stata diretta da una regia a quattro mani, quelle delle sorelle Lana e Lilly Wachowski. A dare volto ai personaggi della trama troviamo invece gli artisti Christina Ricci, Emile Hirsch, John Goodman e Susan Sarandon. L'anno di creazione di Speed Racer è il 2008 quindi non si tratta di una prima tv. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SPEED RACER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo nel futuro e precisamente nel 2085. Speed Racer è un ragazzo molto sveglio. Il giovane ha un sogno, che è quello di diventare un campione nelle gare automobilistiche. La passione per le macchine è nata in Speed, in quanto i genitori del ragazzo sono i proprietari di un'officina di auto. Il fratello più grande del giovane inoltre era anche lui un pilota di auto e si chiamava Rex, era un pilota di macchine molto scorretto, morto durante la Casa Cristo, una competizione di rally pericolosissima. Speed inizia a guidare la macchina del fratello defunto e si mette in mostra per le sue innegabili abilità alla guida. Per questa ragione, il giovane inizia a essere cercato da numerosi manager del mondo delle corse. Ad un tratto Speed incontra il signor Royalton, molto conosciuto, in quanto è il proprietario di una nota scuderia di auto. L'uomo propone a Speed di entrare a far parte della sua squadra. Racer rifiuta l'offerta dell'uomo, in quanto sa bene che il mondo delle corse è fatto di corruzione e imbrogli, e lui è sempre stato un ragazzo di sani principi. Ad un certo punto, Speed decide di partecipare alla gara Casa Cristo e di vincerla con correttezza. Il ragazzo però non rivela la sua intenzione ai genitori che scopriranno la decisione del figlio e supporteranno la sua scelta. Racer allora prende parte alla gara di rally, in cui è morto il fratello, e arriva primo nella competizione. Successivamente il ragazzo prende parte ad un gran prix, Royalton ha ordinato di far uccidere Racer ma il giovane riesce a salvarsi e a vincere per l'ennesima volta il gran prix senza barare. A questo punto la polizia si mette sulle tracce di Royalton, che viene arrestato e condannato a stare parecchio tempo in prigione. Speed è felice perchè è diventato un campione nelle gare automobilistiche di rally. La gioia del ragazzo aumenta quando scopre che il fratello Rex è vivo ed è un pilota che si fa chiamare Racer X. L'uomo aveva finto la sua morte solo per il bene dei suoi familiari. La famiglia di Speed quindi finalmente si può riunire e può incominciare a vivere in tranquillità e senza più dolore.

