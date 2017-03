STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: C'è posta per te, Madagascar 2, Nico (sabato, 11 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 11 MARZO 2017 - Sabato sera per tutti i gusti sulle reti Mediaset. Variegata, infatti, la programmazione dell'11 marzo, all'insegna di intrattenimento, film d'autore, serie tv e cartoni animati. In ottica audience, da segnalare il classico appuntamento con 'C'è posta per te', il film per bambini 'Madagascar 2' e il capolavoro tutto italiano 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto'.

Diamo il via alla nostra carrellata con la programmazione di Canale 5, segnata per tutta la serata da 'C'è posta per te'. Anche questo sabato, così, spazio alle storie emozionanti del programma presentato da Maria De Filippi. Tra i VIP, a spiccare è la presenza di Raoul Bova. Due film, invece, nella prima e seconda serata di Italia 1, all'insegna dei film d'animazione: la serata si apre alle 21.10 con 'Madagascar 2', capolavoro prodotto dalla DreamWorks. Nuova avventura, così, per Alex il Leone, Melman la giraffa e i loro simpaticissimi amici, che questa volta sono alle prese con un suggestivo viaggio nelle pianure dell'Africa, dove incontreranno per la prima volta esemplari della loro specie. A seguire, a partire dalle 22.55, ecco l'ormai classico appuntamento con le avventure di Lupin III: spazio così all'episodio 'Tutti i tesori del mondo', in cui il celebre ladro dovrà fare i conti con celebri e spietati criminali intenzionati a prendere possesso della sua sterminata collezione di oggetti rubati. Accoppiata di film anche su Rete 4, che però si rivolge ad un pubblico chiaramente più adulto. Alle 21.15 spazio a 'Nico', poliziesco del 1988 che vede protagonisti Steven Seagal, Sharon Stone ed Henry Silva. Seagal interpreta Nico Toscani, poliziotto di Chicago che è costretto a lasciare la polizia dopo un'azione antidroga ma che non ha alcuna intenzione di mettersi da parte. A seguire, a partire dalle 23.35, ecco 'Windfall - Pioggia infernale', film del 2001 che tra gli interpreti vede anche Robert Englund, noto per avere indossato a più riprese i panni di Freddy Krueger nella serie cult 'Nightmare'. L'opera è ambientata nella parte orientale degli Stati Uniti e racconta del colpo grosso di un poliziotto all'interno di un casinò.

Spostando le nostre attenzioni verso i "canali minori", su La 5 ecco 'Inga Lindstorm - Il sogno di Elin': si tratta di un film per la televisione che narra le vicende di Elin, prima alle prese con la vita frenetica in un ambulatorio a Stoccolma e poi a suo agio – tra vecchi incontri e ritorni di fiamma – nell'allevamento di cavalli che fu dell'appena defunta zia Pia. Su Mediaset Extra serata tra risate e inchieste, prima con Paolo Bonolis e il suo 'Avanti un altro', poi con i servizi imperdibili de 'Le Iene Show'. Film d'autore, invece, su Iris: spazio così a 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto', capalavoro assoluto firmato da Elio Petri. L'opera del 1970, che vinse anche l'Oscar per miglior Film straniero, vede protagonista una leggenda com Gian Maria Volontè, che indossa i panni di un poliziotto assassino e in attesa del suo destino. Serata all'insegna dell'azione su Italia 2, che propone 'Seven Swords', film ambientato nella Cina del Seicento. La dinastia Ching, appena preso il potere, bandisce le arti marziali e inizia a perseguitare chi la pratica, ma i ribelli venderanno cara la pelle. Chiudiamo la nostra carrellata con due puntate di 'CSI New York', in programma su Top Crime, mentre su Boing spazio a cartoni animati imperdibili come 'Lo straordinario mondo di Gumball' e 'Adventure Time'.