STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle, N.C.I.S. e Sono innocente (sabato, 11 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 11 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 11 marzo 2017, la programmazione delle reti Rai si presenta molto interesante con le sue proposte. Puntuale come sempre lo show del sabato sera di Rai Uno e il programma di inchiesta del canale Rai Tre. Su Rai Due ritornano i telefilm della serie televisiva N.C.I.S., mentre Rai 4 e Rai Movie propongono la visione di un film, a scelta tra il genere thriller o drammatico. Rai 5 punterà sullo spettacolo teatrale mentre Rai Premium manderà in replica la sere televisiva "Un passo dal cielo 4". La seconda serata di Rai Uno propone il programma magazine "Top, tutto quanto fa tendenza", quella di Rai conferma la rubrica sportiva condotta da Marco Lollobrigida. La serata di Rai Tre prosegue con i notiziari TG3 nel mondo e Tg3 Regione e con la serie Tv di genere poliziesco intitolata "Non uccidere". Probabilmente sarà lo show in onda sulla rete ammiraglia a conquistare la maggior parte dei telespettatori. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Molto attesa la puntata di "Ballando con le stelle" lo show dedicato al ballo condotto dalla inossidabile Milly Carlucci. I telespettatori seguiranno le nuove esibizioni delle coppie in gara, i voti espressi dalla giuria e i commenti degli opinionisti, la psicologa Roberta Bruzzone e il giornalista Sandro Mayer. Come sempre sarà il giudizio del pubblico da casa a ribaltare o confermare la classifica dei concorrenti in gara. Su Rai Due andranno in onda due nuovi telefilm, il primo appartenente alla serie N.C.I.S. Los Angeles intitolato "Contrabbando", con LL Cool J e Chris O'Donnell, il secondo tratto dalla serie N.C.I.S. New Orleans, dal titolo "Il terzo uomo", con Gene Kevin James Jr, Scott Bakula e Lucas Black. I telespettatori che preferiscono i programmi di inchieste potranno seguire su Rai Tre una puntata del programma "Sono innocente", condotto da Alberto Matano. Questa sera si discuterà del caso Claudio Ribelli, l'uomo che avrebbe rapinato una donna e minacciato il suo bambino con un coltello, la seconda storia riguarda Michele Tedesco, accusato di essere uno spacciatore di sostanze stupefacenti. Il genere thriller è la proposta di Rai 4 che sceglie di mandare in onda il film "The Bank Job-La rapina perfetta", del regista Roger Donaldson, con Saffron Burrows e Jason Statham. La pellicola è ambientata a Londra e racconta la storia vera di un venditore di automobili accusato di aver partecipato ad una rapina ai danni di una banca. Il fatto coinvolgerà personaggi dalla insospettabile reputazione. Il film è uscito nel 2008, è stato prodotto negli USA e dura poco meno di due ore. Sul canale Rai 5 si conclude l'omaggio del regista e drammaturgo Marco Paolini allo scrittore Jack London, con la messa in onda della seconda parte dello spettacolo "Ballata di uomni e cani". E' un viaggio nella musica, con ballate e racconti che riprendono i racconti più famosi dello scrittore californiano. La proposta di Rai Movie è il film drammatico intitolato "127 ore", diretto dal regista Danny Boyle. E' la storia vera di un giovane alpinista Aron Ralston (Aron Ralston) che, dopo una rovinosa caduta e dopo aver atteso invano e a lungo i soccorsi, provvede da solo ad amputarsi il braccio ferito e ad arrestare l'emorragia. Gli attori principali sono James Franco e Amber Tamblyn. Il film ha ricevuto diverse nomination al premio Oscar edizione 2011. Il racconto è stato ispirato dal romanzo "127 ore-Intrappolato dalla montagna" scritto dal vero protagonista Aron Ralston. Rai Premium propone la replica dell'ottava puntata della serie televisiva "Un passo dal cielo" quarta stagione, con Enrico Ianniello e Daniele Liotti. Il primo episodio in onda si intitola "Legami di sangue", e racconta del ritrovamento nel bosco di un uomo privo di sensi, nel secondo invece, intitolato "Il morso del dolore", una ricercatrice rischia la vita dopo aver ricevuto dei morsi di serpente.