STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Whispers, Law and Order e Rectify (sabato, 11 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 11 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 11 marzo 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare di Sky, ha messo a disposizione dei suoi abbonati tanti programmi che variano dalle serie tv alla replica della finale di Masterchef, senza dimenticare ovviamente i film cult a disposizione sui canali dedicati al cinema, stasera andranno in onda citando alcuni titoli, Fiore del deserto su Sky Cinema 1 dal genere biografico, Come d'incanto su Sky Cinema Family di genere commedia e Cime tempestose su Sky Cinema Passion. Ma adesso, passiamo al dettaglio della programmaione della serata di Sky.

Si parte su Fox, che alle ore 21.00 manda in onda The Whispers. Una forza paranormale sfrutta i bambini per dominare la terra, una vera e propria serie cult per tutti gli amanti del genere e per chi ama davvero le serie TV. Su fox Crime va in onda Law and Order, ben vent'anni di attività e che nonostante tutto continua ad appassionare tutti. Su questo canale vengono riproposti i migliori episodi della saga. Si chiude l'appuntamento delle serie Tv su Sky dell' 11 marzo con Rectify di cui verrà trasmessa la quarta stagione di questa fortunata serie. L'assasino Daniel Holden dovrà cercare di rimettere in piedi la sua vita, ma quando farà ritorno nella sua città natale molte cose sono cambiate e questo porterà solamente scompensi. Su Fox Life verrà invece trasmesso Quattro Matrimoni in Italia, dove quattro donne si sposeranno e inviteranno le altre tre ai propri matrimoni. Dopo i vari giudizi, il miglior matrimonio verrà premiato. Su Sky Uno andrà invece in onda la replica della finale del cooking talent show Masterchef 6, che vedrà la sua ultima puntata giovedì 9 marzo, per chi vuole rivivere le emozioni, oppure per chi si è perso l'appuntamento, può riguardare il tutto su questa emittente. Tanti film interessanti anche sui canali cinema, che mettono a disposizione un' ampia scelta. Su Sky Cinema Uno va in onda Fiore del Deserto, un film autobiografico del 1926 di Barbara Wort, una donna che si riprese una rivincita personale non indifferente. Per chi vuole scegliere una commedia può sintonizzarsi su Sky Cinema Hits, dove verrà trasmessa La famiglia Belier, una commedia interessante che parla di una famiglia interamente sordomuta, che cercherà di cavarsela nel proprio lavoro agrario. Su Sky Cinema Family andrà in onda Come d'incanto, un film fantasy ambientato in un mondo inesistente. Qui Giselle cercherà di incontrare l'uomo della sua vita, ma dovrà far fronte a davvero molte vicissitudini, alcune davvero divertenti. Per gli amanti dell'amore, su Sky Cinema Passion andrà in onda Cime Tempestose, film tratto dall' omonimo romanzo di Emily Brontë. Un riadattamento cinematografico che presenta davvero moltissimi colpi di scena. Su Sky Cinema Max, dalle ore 21.00, andrà in onda Survivor, questa pellicola del 2015 parla di Kate Abbot, un'agente segreto che viene accusata di un crimine che non ha mai compiuto. Inoltre è nelle mire di un assassino, la donna cercherà di fare di tutto pur di sopravvivere e in modo da poter dimostrare la sua innocenza.