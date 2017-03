STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino si tiene in forma, ecco dove si allena a Milano (oggi, 11 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SI TIENE IN FORMA, ECCO DOVE SI ALLENA A MILANO - La giusta forma fisica è uno dei requisiti che servono a un ballerino per fare bene il suo lavoro e Stefano De Martino lo sa bene. Il ballerino si allena spesso e altrettanto frequentemente condivide con i fans video o foto scattati durante la sessione, o a farlo non sono gli amici che gli fanno compagnia. Stavolta però a mostrarci De Martino in una palestra non sono né loro né lui stesso. È sulla pagina del Romans Club di Milano che vediamo infatti il ballerino di Amici in abiti sportivi mentre sorride felice: “Stefano uno di noi #vip #romansclub #fitness #wellness #life #lifestyle #relax #picoftheday”. La foto che ritrae l’ex marito di Belen Rodriguez negli ambienti del Romans Club ha subito fatto il pieno di like: collezionandone oltre una cinquantina in una manciata d’ore. Le fans di Stefano avranno subito trovato lo scatto grazie all’hashtag con il suo nome e probabilmente quelle che avevano in mente di fare un po’ di sport ora sapranno certamente in che palestra iscriversi. Clicca qui per vedere la foto.

