SEBASTIAN MELO TAVEIRA: ANCHE PER I COMPAGNI IL BALLERINO MERITA IL SERALE (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - C'è grande attesa per le fan di Sebastian Melo Taveira, che si esibirà ad Amici 16: il ballerino sarà sottoposto insieme ai suoi colleghi al giudizio di Giuliano Peparini. Come se la caverà oggi, sabato 11 marzo 2017? Di sicuro Sebastian vanta la stima dei suoi compagni: nella classifica di gradimento stilata con i voti dei concorrenti del talent show di Maria De Filippi è il ballerino a svettare al primo posto, anche se non ha raggiunto il consenso di tutti. Col voto unanime sarebbe stato candidato davanti alla commissione, ma comunque Sebastian può ritenersi soddisfatto, perché per gli altri allievi è il concorrente più meritevole di partecipare al Serale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. I margini di crescita sono comunque ampi per Sebastian, a cui ad esempio Emanuel Lo ha consigliato di lasciarsi andare per risultare credibile e di usare la sala prove per sbloccarsi. Kledi, invece, lo trova cresciuto come ballerino e come uomo e, infatti, si è detto contento per il lavoro fatto con lui.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA: COSA HA FATTO LA SETTIMANA SCORSA (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Sebastian Melo Taveira sabato scorso si è esibito durante la performance di Sergio Sylvestre, che è tornato ad Amici dopo l'esperienza a Sanremo. Mentre, dunque, il cantante proponeva la sua "Con te" nel programma che lo ha lanciato, il ballerino si è esibito in un assolo della Peparini in comparata con Andreas, riscuotendo il consenso del pubblico e dei docenti. Ed è stato proprio Sebastian, infatti, a conquistare i voti degli insegnanti, in particolare la Celentano, Garrison e Kledi, mentre la Titova preferisce assegnare il suo punto ad Andreas. Nello studio di Amici di Maria De Filippi si è inevitabilmente parlato anche del Serale: Sebastian ha ammesso di considerarsi meritevole di un posto. La pensa così anche Oliviero, il quale indica pure Andreas, oltre a se stesso. Sebastian, dunque, è considerato il più qualificato ad accedere al Serale di Amici, ma la strada che porta all'ultimo atto del talent show è ancora ricca di ostacoli.

