SIMONE FRAZZETTA, IL BALLERINO HA UN MOMENTO DI SCONFORTO: APPRODERÀ AL SERALE? (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - È un momento delicato per Simone Frazzetta, il ballerino di Amici 16: l'allievo ha avuto un momento di sconforto questa settimana ed è scoppiato in lacrime. L'insegnante Peparini lo ha spronato, invitandolo a "giocarsela" fino alla fine, pur nutrendo comunque dei dubbi nei suoi riguardi, e l'allievo ammette di puntare sui coach per arrivare al Serale di Amici 16, ma dopo aver ballato piange. Il ballerino si è sfogato e quindi ha spiegato di non sentirsi forte come dovrebbe e che il ballo rappresenta la sua unica valvola di sfogo. E, infatti, dopo le lacrime torna a ballare. L'insegnante di danza apprezza l'esibizione, nella quale l'allievo ha messo in risalto un altro aspetto di sé che lo rappresenta e che non va sottovalutato, ma il ballerino saprà tirare fuori la personalità al momento giusto? Questo è, infatti, un ingrediente molto importante non solo per arrivare al Serale, ma anche per completare al meglio il percorso all'interno del talent show di Maria De Filippi.

SIMONE FRAZZETTA: COSA HA FATTO LA SETTIMANA SCORSA (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Simone Frazzetta sabato scorso è stato proposto per l'eliminazione: non è stata una puntata affatto facile per il ballerino di Amici di Maria De Filippi, in bilico all'interno del talent show. L'allievo ha partecipato alla gara a squadra: ha ballato un passo a cinque con Andreas, Stefano, Marcello e Gian Maria sulle note di "Believer". Il ballerino si esibisce poi con Andreas, Stefano, Gian Maria e Giuseppe in "Work song" su indicazione della Peparini, quando il primo viene chiamato con Giada davanti alla commissione per l'accesso al Serale. Emanuel Lo, invece, ha chiesto ad Andreas un'esibizione più "gangsta", quindi Simone ha ballato con l'altro allievo insieme a Gian Maria, Marcello e Giuseppe in "Purple Lamborghini". Simone, dunque, ha avuto modo di mettersi in mostra, seppur non in primo piano. Dovrà fare di più, però, per conquistarsi la conferma e quindi il posto per il Serale di Amici: ci riuscirà?

© Riproduzione Riservata.