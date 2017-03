Standing Ovation / Top & Flop semifinale: Al Bano illude e delude, Nek incanta

STANDING OVATION, TOP & FLOP DELLA SEMIFINALE - L'ultima puntata di Standing Ovation ci ha regalato parecchie emozioni, in attesa dell'appuntamento conclusivo che decreterà il vincitore. Andiamo a leggere le pagelle della serata di ieri, con i nostri top & flop. Cominciamo da Al Bano, che illude e delude. La sua presenza sul palco alza inevitabilmente lo share di Raiuno, ma il mancato bacio con Romina e il suo atteggiamento altezzoso lasciano l'amaro in bocca ai fan: voto 5. Il migliore della giuria, invece, è senza dubbio Nek: il cantante regala un paio di perle musicale, si diverte e consola Romina Power dopo il siparietto con l'ex compagno Al Bano: voto 7,5, Antonella Clerici è ormai una garanzia, ha dato al programma una sua impronta e al pubblico piace parecchio: voto 7. Flop la coppia eliminata, formata da Maria ed Ernesto: il duo questa sera non è riuscito ad esprimersi sui livelli delle scorse puntate e l'eliminazione è stata inevitabile. Peccato; voto 5. Sufficienza stiracchiata per Loredana Bertè, molto brillante ad inizio puntata con la risposta pepata alle scuse di Gino, ma poco presente per il resto dello show.

