UOMINI E DONNE / Anticipazioni, il ritorno di Mariano Catanzaro: troverà finalmente l’amore? (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARIANO CATANZARO ALLA CORTE DI DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA – L’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha segnato il ritorno in studio di Mariano Catanzaro, l’ex corteggiatore di Valentina Dallari che, durante la sua prima esperienza, si fece notare per la spiccata simpatia e i modi di fare plateali. Per diverso tempo, Mariano è stato accostato al trono di Uomini e Donne. Molti fans, infatti, avrebbero voluto vederlo al posto degli attuali tronisti ma la redazione non ha mai preso davvero in considerazione la sua candidatura come tronista. Tuttavia, con l’arrivo sul trono di Desireè Popper e Rosa Perrotta, Mariano è tornato in trasmissione per rimettersi in gioco come corteggiatore. La sua presenza è stata immediatamente notata da Maria De Filippi nonostante il folto numero di ragazzi presenti. Mariano, inizialmente sceso per Rosa, decide di corteggiare Desireè perché conquistato dal suo sorriso. Oltre a Mariano Catanzaro, nelle prossime puntate, potrebbe tornare in studio anche Simone Cipolloni, ex corteggiatore di Clarissa Marchese che, nei giorni scorsi, sotto una foto di Desireè, pubblicata da una pagina dedicata al programma di Maria De Filippi, ha espresso il proprio gradimento per la bella brasiliana. Proprio Desireè e Rosa, poi, sono finite già sott’accusa. La prima per non aver portato in esterne un ragazzo solo a causa del suo look e la seconda per alcuni messaggi che si è scambiata con il corteggiatore Alex, sua vecchia conoscenza, quando erano entrambi fidanzati. La cosa non piace a nessuno ma a difendere la ragazza ci pensa Tina Cipollari, convinta che il passato non debba mettere in dubbio la sua buona fede.

