UOMINI E DONNE / Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, nuovo figlio in arrivo? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA, LA DECISIONE SUL SECONDO FIGLIO – Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia formano una delle coppie più affiatate della storia di Uomini e Donne. Sempre più uniti e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, pur non essendo sposati, si sentono come se fossero da sempre marito e moglie. Merito del forte sentimento che li unisce e che li ha portati subito a formare una famiglia con la nascita del piccolo Brando che ha cambiato per sempre le loro vite. Eugenio e Francesca, tuttavia, non intendono assolutamente restare con un solo bambino. Il sogno dell’ex corteggiatrice è avere anche una bambina ma, per il momento, sarà necessario aspettare. “Un altro figlio? Magari, vorrei una femminuccia!” ha dichiarato Francesca Del Taglia in un’intervista concessa a Vip. “Con il lavoro di lei in ufficio e di lui come DJ, senza aiuti da parte della famiglia o di una baby sitter non ce la farebbero” si legge ancora sulla rivista. Anche il matrimonio, per il momento, può aspettare: “Ci vuole tempo per organizzare un matrimonio e quando sarà vogliamo che diventi una grande festa, un giorno indimenticabile. Per questo non abbiamo fretta, adesso abbiamo alto a cui pensare”. Quel che è certo, comunque, è che i progetti di Eugenio e Francesca sono importanti e prevedono sia il matrimonio che un altro figlio.

© Riproduzione Riservata.