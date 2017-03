UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari è il mistero della parrucca, cosa nasconde? Tutta la verità (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: TINA SVELA IL MISTERO, ECCO PERCHÉ INDOSSA LA PARRUCCA - Cosa si nasconde dietro le parrucche di Tina Cipollari? La burrosa opinionista di Uomini e Donne infatti, sfoggia una acconciatura nuova dietro l’altra e, gli estimatori del programma di Maria, spesso e volentieri si sono chiesti il perché. Inizialmente le bizzarre acconciature sembrano esser nate semplicemente per prendere in giro Gemma Galgani durante il corso del trono over ed invece, la verità che si nasconde è un’altra. Tina Cipollari infatti, questa estate ha partecipato alla nuova edizione di Pechino Express andata in onda da settembre e, durante quella bella avventura, la burrosa opinionista si è portata a casa un bagaglio non indifferente di emozioni e paesaggi magnifici e, dopo aver conquistato il quarto posto, il suo rientro in Italia non è stato dei più semplici. Tina infatti, ha dovuto fare i conti con il marito, lasciato in casa da solo ad occuparsi dei tre figli ed i “disastri” casalinghi ritrovati al suo ritorno. L’ex vamp però, ha confessato tra le pagine del settimanale “Oggi”, anche quale reale mistero si nasconda dietro la parrucca che ormai indossa costantemente. Tina ha esordito parlando proprio di Pechino Express e, ancor prima della sua partecipazione, sapeva già si sarebbe trattata di una gara molto faticosa ma soprattutto impegnativa a livello fisico ma anche psicologico. La Cipollari però, non sapeva di doversi trovare faccia a faccia con il problema di pulci e pidocchi: "Non ero preparata a dormire in bettole del genere, con lenzuola sozze, cucine incrostate e bagni lerci. La sistemazione peggiore è stata la casa del barbiere di Juan La Laguna, in Guatemala. Solo a pensare a quella baracca mi viene la pelle d’oca", ha confessato la bionda opinionista. Di seguito, Tina ha evidenziato che, proprio in quella abitazione per il freddo, si è avvolta in una coperta lurida senza valutarne le conseguenze: "Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse. Attualmente i pidocchi li ho debellati in meno di una settimana grazie a uno shampoo specifico. Le pulci, invece, mi hanno tormentato per oltre 20 giorni e le ho curate con pomata e cortisone", conclude. Tina quindi, è stata costretta anche a tagliare i capelli cortissimi e, per questo motivo indossa le parrucche ormai da mesi in attesa che la sua vera chioma ritorni fluente come un tempo.

