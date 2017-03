UOMINI E DONNE/ Video Andrea Damante pubblica il suo singolo ma (forse) potevamo farne a meno (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANDREA DAMANTE: DA EX TRONISTA A CANTANTE, ECCO IL SUO PRIMO SINGOLO, VIDEO - Andrea Damante è attualmente in pista non solo per il suo percorso da ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, ma anche per la sua carriera da deejay. La sua passione per la musica è nata ben prima della sua esperienza televisiva alla corte di Maria ecco perché, una volta fuori dal programma dedicato ai sentimenti, ha pensato bene di percorrere ancor più approfonditamente la carriera da DJ e produttore. Attualmente proprio Andrea, ha pubblicato un singolo che però ha sollevato in rete numerose critiche. Il critico musicale Michele Monina per esempio, sul Fatto Quotidiano ha letteralmente "demolito" la carriera del giovane deejay di origini siciliane: in che modo? Scopriamolo insieme! "Always" è il titolo del singolo pubblicato da Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e Donne che, uscendo fuori dal programma ha trovato non solo il successo, ma anche tanto amore tra le braccia di Giulia De Lellis, la romana che invece sta intraprendendo la carriera da fashion blogger. Il singolo si definisce electropop e, da ciò che apprendiamo sarà venduto in edicola correlato da un suo calendario e un poster (pronti ad appenderlo in cameretta?). "Always, la canzone con cui l’ex tronista tenta la conquista delle nostre charts, è una canzone, chiamiamola così, di una bruttezza al limite dell’imbarazzante (e un video, se possibile, anche peggiore)", scrive Monina. Il giornalista punta il dito contro Damante accusandolo di parlare un inglese incomprensibile appoggiato su una base "vorrei ma non posso". Il singolo è accompagnato anche da un videoclip ufficiale dove però non compare la fidanzata Giulia De Lellis. Attualmente, il nuovo progetto musicale dell'ex tronista di Uomini e Donne viaggia verso le 300mila visualizzazioni, strizzando l'occhio ad una discografia internazionale che forse però, poteva fare a meno di questo nuovo “spaccato” musicale e, proprio come dice un suo famoso tormentone: “Bene ma non benissimo”. Andrea replicherà alla critica fortemente dissacrante di Monina? Se anche voi volete farvi un'idea del nuovo lavoro di Damante, potete cliccare qui per visionare il video ufficiale del suo nuovo singolo.

